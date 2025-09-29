El Baio se lleva el derbi con el Sp. Zas gracias a un gol de Rubén

El Platas Reinoso presentó una gran entrada para ver el derbi Baio-Sp. Zas - CD Baio

A la tercera fue la vencida y equipos como Baio, Soneira y San Lorenzo lograron por fin la primera victoria de la presente temporada.

Especial sabor tuvo en el caso baiés toda vez que el triunfo llegó ante el Sporting Zas, un derbi del que hacía tiempo que no se disfrutaba en el Platas Reinoso.

El choque respondió a las expectativas, con una gran entrada en las gradas y mucha igualdad sobre el césped.

Un solitario gol marcado por Rubén Fernández en el minuto 21, decantó la balanza del lado local, aunque lo apretado del marcador mantuvo la emoción hasta el último instante.

El Soneira, por su parte, se impuso también por un ajustado 0-1 en el campo del Monte Louro, gol logrado por Barrientos al inicio de la segunda mitad.

Por lo que respecta al San Lorenzo, doblegó por un claro 4-1 al Muros. Javier Pérez (2) y Richi Moya (2) plasmaron en el electrónico la superioridad que se vio sobre el campo.

El Cabana es el único equipo que sigue sin puntuar. El domingo cayó en casa por 0-2 ante un Malpica muy fuerte que cuenta sus partidos por victorias.

Ante los cabaneses sentenciaron con goles de Raul y Tacko Ba.

Tres de tres lleva también el Outes, que el domingo volvió a dar una demostración de autoridad al imponerse por 0-3 en el siempre difícil campo del Porteño.

Manel, Sergio y Adrián fueron sus goleadores.

Más igualdad hubo en el Ponteceso-Corcubión, pese a que los visitantes llegaron a ir ganando por 0-2.

Para los pontecesanos marcaron Iván, Davi y Eloy; para el Corcubión, Mario (2) e Isaac.

Con empate, en este caso 1-1, finalizó asimismo el Mazaricos-Corme. Se adelantaron los locales en el 40 por medio de Kevin Trillo y en el descuento de la primera mitad Lucas restableció las tablas.

El Xallas tuvo que emplearse a fondo para imponerse al Sofán B por 2-0.

Fue un choque bastante parejo, en el que los de Santa Comba se adelantaron al inicio de la segunda parte con gol de Braian y Adrián sentenció en el 90.