El Bergan B gana y se sigue líder en el Grupo III de 3ª Futgal

Plantel del Xuventude Laracha que goleó por 5-2 al Sporting Burgo B - Cedida

El Bergantiños B continúa como líder del grupo III de 3ª Futgal tras la disputa de la tercera jornada liguera, en la que se impuso al Aranga por 2-0, goles de Osmir José y Aarón.

De esta forma los carballeses suman 3 de 3. Uno de sus perseguidores es el Atl. Cercedense, que el domingo se llevó el derbi ante el San Martiño por 1-0, gol de Luis.

El Rodís, por su parte, sumó un punto en su visita al Carral B (3-3). Rian, Alejandro y Óscar fueron sus goleadores.