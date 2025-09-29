Deportes
El Bergan B gana y se sigue líder en el Grupo III de 3ª Futgal
Uno de su perseguidores en el Atlético Cercedense que se llevó el derbi ante el San Martiño gracias a un solitario gol de Luis
El Bergantiños B continúa como líder del grupo III de 3ª Futgal tras la disputa de la tercera jornada liguera, en la que se impuso al Aranga por 2-0, goles de Osmir José y Aarón.
De esta forma los carballeses suman 3 de 3. Uno de sus perseguidores es el Atl. Cercedense, que el domingo se llevó el derbi ante el San Martiño por 1-0, gol de Luis.
El Rodís, por su parte, sumó un punto en su visita al Carral B (3-3). Rian, Alejandro y Óscar fueron sus goleadores.