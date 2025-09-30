Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Bergantiños

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Bergan quiere seguir su idilio con la Copa a costa del Ourense

Lamas advierte de que toca "ser inteligentes" y aprovechar que “la responsabilidad de ganar” es para el conjunto visitante

Manuel Froxán Rial
30/09/2025 18:59
Los jugadores del Bergantiños se felicitan tras marcar el 2-1 al Estradense en la Copa
Los jugadores del Bergantiños se felicitan tras marcar el 2-1 al Estradense en la Copa - Raúl López Molina

El Bergantiños está a dos pasos de jugar la final de la Copa Federación y a tan solo uno de certificar su participación en la Copa del Rey, en la que podría tener como rival a un equipo de 1ª División. 

Para lograr ese segundo objetivo y poder seguir aspirando al primero, los carballeses tendrán que superar a todo un Ourense CF, al que se enfrentan en la tarde noche de este miércoles en As Eiroas (19.00) en cuartos de final de la Copa RFEF. 

Los rojillos llegan a la cita tras dejar en la cuneta a Marino de Luanco (4-2) y Estradense (2-1), después de dos eliminatorias con prórroga. 

El Ourense, por su parte, empezó deshaciéndose en octavos del Laredo (1-5) y en cuartos hizo lo propio con el Zamora (2-1), después de una remontada fulgurante en los últimos minutos. 

Peor le van las cosas a los ourensanos en la liga de Primera Federación, toda vez que suman 2 empates y 3 derrotas. 

Simón Lamas, responsable técnico del Bergantiños cree que deben aprovechar la condición de favorito del rival. “Nosotros tenemos mucho más que ganar que que perder”, dice. 

Al respecto añade: “La responsabilidad de llevarse la eliminatoria es para el rival, por lo que toca ser inteligentes y saber jugar con eso”.

 En cualquier caso, es consciente del potencial del equipo al que se enfrentan: “El Ourense tiene jugadores como Kensly y Omar que el año pasado vistieron la camiseta del Bergantiños. Dispone además de jugadores jóvenes con gran futuro que subieron de 2ª a 1ª Federación y que tienen ganas de demostrar porqué están ahí”. 

Entiende también que acudirán a Carballo con ganas de darse otra alegría copera para contrarrestar su mal arranque liguero. 

“Vendrán con ganas de revertir esa crisis de resultados y a coger confianza para la liga, por lo que va a ser un partido durísimo”, aventura el preparador lucense, al tiempo que destaca la gran capacidad de adaptación de los ourensanos, tanto a los rivales como a distintos escenarios dentro de un mismo partido.

"El equipo está preparado"

A pesar de todas esas dificultades, Simón Lamas se declara optimista y afirma que “estamos preparados para asumir el reto de salir a ganar y demostrar el nivel que podemos dar ante un rival de 1ª Federación”. “Es un reto que nos motiva y nos ilusiona, y creemos que estamos capacitados para conseguirlo”, subraya. 

Tampoco descarta que, al igual que les pasó en las dos anteriores, la eliminatoria de cuartos llegue a la prórroga: “No digo que vuelva a suceder, pero puede darse, por lo que tenemos que barajar distintos escenarios y ser inteligentes”, recalca. 

Por último, resta presión a los suyos al apuntar que “es un partido más ilusionante que importante, un partido para disfrutar y que nos puede servir para vivir otra noche mágica con nuestra afición”.

 Consciente de la importancia que volverán a tener los gritos de aliento desde la grada, el club rojillo hace un llamamiento a sus seguidores para que acudan a animar al equipo en esta interesante cita con tanto en juego.

Te puede interesar

La actuación en curso dará continuidad a la de la primera fase | cedida

Vimianzo invierte 213.000 euros en la segunda fase de humanización de la rúa Castelao
Redacción
Josiño en una acción del Paiosaco-Victoria

Josiño: “Ainda temos nivel de sobra para esta categoría”
Santi Mendoza
Representantes socialistas reunidos en Carballo con los cocineros

El PSOE reclama más medios para el servicio de comedor escolar en la Costa da Morte
Redacción
Protesta de las familias de los colegios de Muxía

Las familias denuncian recortes en la educación inclusiva en Muxía
Natalia Serrano