El Bergan quiere seguir su idilio con la Copa a costa del Ourense

Los jugadores del Bergantiños se felicitan tras marcar el 2-1 al Estradense en la Copa - Raúl López Molina

El Bergantiños está a dos pasos de jugar la final de la Copa Federación y a tan solo uno de certificar su participación en la Copa del Rey, en la que podría tener como rival a un equipo de 1ª División.

Para lograr ese segundo objetivo y poder seguir aspirando al primero, los carballeses tendrán que superar a todo un Ourense CF, al que se enfrentan en la tarde noche de este miércoles en As Eiroas (19.00) en cuartos de final de la Copa RFEF.

Los rojillos llegan a la cita tras dejar en la cuneta a Marino de Luanco (4-2) y Estradense (2-1), después de dos eliminatorias con prórroga.

El Ourense, por su parte, empezó deshaciéndose en octavos del Laredo (1-5) y en cuartos hizo lo propio con el Zamora (2-1), después de una remontada fulgurante en los últimos minutos.

Peor le van las cosas a los ourensanos en la liga de Primera Federación, toda vez que suman 2 empates y 3 derrotas.

Simón Lamas, responsable técnico del Bergantiños cree que deben aprovechar la condición de favorito del rival. “Nosotros tenemos mucho más que ganar que que perder”, dice.

Al respecto añade: “La responsabilidad de llevarse la eliminatoria es para el rival, por lo que toca ser inteligentes y saber jugar con eso”.

En cualquier caso, es consciente del potencial del equipo al que se enfrentan: “El Ourense tiene jugadores como Kensly y Omar que el año pasado vistieron la camiseta del Bergantiños. Dispone además de jugadores jóvenes con gran futuro que subieron de 2ª a 1ª Federación y que tienen ganas de demostrar porqué están ahí”.

Entiende también que acudirán a Carballo con ganas de darse otra alegría copera para contrarrestar su mal arranque liguero.

“Vendrán con ganas de revertir esa crisis de resultados y a coger confianza para la liga, por lo que va a ser un partido durísimo”, aventura el preparador lucense, al tiempo que destaca la gran capacidad de adaptación de los ourensanos, tanto a los rivales como a distintos escenarios dentro de un mismo partido.

"El equipo está preparado"

A pesar de todas esas dificultades, Simón Lamas se declara optimista y afirma que “estamos preparados para asumir el reto de salir a ganar y demostrar el nivel que podemos dar ante un rival de 1ª Federación”. “Es un reto que nos motiva y nos ilusiona, y creemos que estamos capacitados para conseguirlo”, subraya.

Tampoco descarta que, al igual que les pasó en las dos anteriores, la eliminatoria de cuartos llegue a la prórroga: “No digo que vuelva a suceder, pero puede darse, por lo que tenemos que barajar distintos escenarios y ser inteligentes”, recalca.

Por último, resta presión a los suyos al apuntar que “es un partido más ilusionante que importante, un partido para disfrutar y que nos puede servir para vivir otra noche mágica con nuestra afición”.

Consciente de la importancia que volverán a tener los gritos de aliento desde la grada, el club rojillo hace un llamamiento a sus seguidores para que acudan a animar al equipo en esta interesante cita con tanto en juego.