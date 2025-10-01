Dos zarpazos acaban con el sueño del Bergan de jugar Copa del Rey

Marru intenta marcharse de un defensor ourensán - Raúl López Molina

En Carballo se disputaban unos cuartos de final de la Copa Federación, pero lo que de verdad se respiraba era ambiente de Copa del Rey. De fase previa, de estar a un solo partido de jugar ante un Primera División.

No podrá ser para el Bergantiños, sí para el Ourense CF, que se impuso por 0-2 gracias a un par de zarpazos en la segunda mitad de un Amin muy certero en sus primeros minutos sobre el terreno de juego.

Optó esta vez Simón Lamas por un once sin tantas rotaciones con respecto a los que dispone habitualmente en Liga.

El preparador vilalbés apostó por la experiencia de Canedo en portería y repitió la línea defensiva que alineó ante Numancia y Marino de Luanco: Peña, Fito, Pastor y Sola.

Eso sí, también dejó espacio para jugadores menos habituales como Meli y Koke, que hicieron un buen papel en rondas anteriores, o para el debut del nigeriano Daniel Onya.

Por parte del Ourense CF, que no ha arrancado bien la Liga en Primera Federación (marcha en última posición), también un 4-3-3 con Kensly Vázquez y Omar Ouhdadi, dos jugadores que la temporada pasada defendieron a buen nivel los colores del Bergan.

Durante la primera mitad tuvo más el balón el conjunto visitante, pero fue una posesión por lo general estéril que no incomodó demasiado al Bergan.

Solo en el tramo final pisó un terreno más peligroso el conjunto carballés, con un rival que se le empezaba a subir a las barbas, pero por suerte ahí llegó el entretiempo.

El Bergan se acercó en el minuto 14 por medio del lateral derecho Peña, que sacó un centro raso y tenso que obligó al despeje forzado de un zaguero.

Poco después lanzó una falta Koke que también generó algunas dudas en la defensa del Ourense CF.

Fueron los visitantes quienes, a la media hora, probaron por primera vez a uno de los porteros. Un lanzamiento de Punzano que atrapó fácil Canedo.

Diez minutos más tarde, el primer tiro a puerta del Bergan: Isma dejó de cara para Marru, este probó suerte y el exfabrilista Alberto Sánchez blocó sin problemas.

Ya en los cinco minutos finales del primer acto inclinó el campo el Ourense CF, casi siempre con intentos de Punzano.

La más clara llegó tras un mal despeje de Koke, que permitió al centrocampista un tiro franco cerca del área pequeña. Por suerte para los carballeses, cruzó en exceso su disparo.

Amenazó también Kensly dentro del área, por lo que no hizo ascos el Bergan a la llegada del descanso. Y lo cierto es que los locales regresaron con otro aire.

La entrada de Iago Novo en lugar de Daniel Onya dio un poco más de criterio con el balón y hubo muestras de que el partido había cambiado.

Entre ellas un triple cambio del Ourense en el minuto 56, justo después de que Marru rozara el 1-0 tras un despeje defectuoso de Adri Pérez, que luego corrigió bien incomodando lo justo al extremo para que no acertara.

Diez minutos fatídicos

Pero cosas del fútbol, lo que llegó fue el 0-1. Se cumplió la máxima de que ante un rival de superior categoría los errores siempre penalizan.

La salida de balón de los locales no fue limpia, Fito tocó para Tass y este, de espaldas, se la trató de quitar de encima.

Ahí estaba César Moreno al quite para que el balón llegara directamente al recién incorporado Amin, quien solo ante Canedo no perdonó.

El gol sentó mal al Bergantiños, que encajó el 0-2 menos de diez minutos después.

Marcó de nuevo Amin, esta vez tras ganar una pugna aérea a Pastor y sacar un disparo seco a la media vuelta que se coló por el palo que defendía el meta carballés.

Esta vez sí reaccionó mejor el equipo de Simón Lamas, pero ya era demasiado tarde. No pudo marcar el gol que habría recortado distancias en un par de córners que llevaron el ‘uy’ a As Eiroas, ni tampoco en disparos de Rubal y Barck que se marcharon cerca del palo.

Ahí se paró un poco la rebelión, que volvió al final con otra traca de centros al área, un disparo de puntera de Iago Novo y un paradón final de Alberto de nuevo a Rubal.

Avanzó el Ourense CF, que está a dos partidos de ganar la Copa Federación y recibirá en Copa del Rey, entre el 28 y 30 de este mes, a un equipo de Primera División que por criterios de proximidad geográfica será: Celta, Oviedo, Alavés o Real Sociedad