Daniel Remuiñán disputará el Rallye Rías Altas Histórico

Daniel Remuiñán competirá con su Peugeot 205 Proto de Yacar Racing - Nacho Carballeira

El piloto de Laracha, Daniel Remuiñán, volverá a estar presente este fin de semana en el Rallye Rías Altas Histórico, una de las citas más especiales del calendario gallego. En esta ocasión, lo hará a los mandos del Peugeot 205 Proto de Ya-Car Racing, contando con Diego Ponte como copiloto.

Remuiñán ya sabe lo que es subir al podio en esta prueba, ya que el año pasado fue tercero de su clase, en la misma temporada en la que se proclamó campeón de España de Classic Silueta. Con esa experiencia, afronta la edición 2025 con el objetivo de disfrutar al máximo de la cita coruñesa y, al mismo tiempo, luchar por las posiciones de honor, tanto dentro de su categoría como en la clasificación general.

El Rallye Rías Altas Histórico reunirá a más de medio centenar de inscritos en el apartado de velocidad y se disputará íntegramente en la jornada de este sábado, con cuatro tramos que se recorrerán a doble pasada.

La ceremonia de salida se celebrará el viernes en el emblemático escenario de la plaza de María Pita, en A Coruña, aportando un gran ambiente previo al inicio de la competición. “Es una prueba muy especial para mí, que siempre me trae buenos recuerdos”, comenta Daniel Remuiñán. “El año pasado logramos un buen resultado y este año queremos intentar pelear por la victoria, aunque lo más importante será disfrutar de cada tramo y ofrecer un buen espectáculo a la afición. Estoy muy contento por volver a competir en el Rías Altas, esta vez con Diego a mi derecha y con el Peugeot 205 Proto, un coche que es realmente divertido de llevar”.