El Calvo Xiria viaja a la pista del Gáldar de Gran Canaria

Una jugada del Calvo Xiria-Tacoronte del pasado fin de semana - Raúl López Molina

El Calvo Xiria se desplaza al archipiélago canario para enfrentarse al Balonmano Gáldar de Gran Canaria (20.00 horas de este sábado), en partido correspondiente a la cuarta jornada liguera de 1ª Estatal.

El choque parece llegar en un buen momento para ambos equipos.

Los insulares vienen de derrotar a domicilio al Culleredo (30-32), en lo que fue su primer triunfo de la presente temporada, mientras que los carballeses están dando una buena imagen en este inicio liguero, en el que suman dos victorias.

Se prevé un partido intenso y muy físico, con dos conjuntos que dos conjuntos que basan su juego en una fuerte presión defensiva que les permita salir con rapidez al contragolpe.

Para el Calvo Xiria será fundamental mantener la concentración en los momentos decisivos y que el bloque defensivo siga dando pasos adelante.

Sénior Femenino

Por lo que respecta al sénior femenino, afronta este domingo un nuevo compromiso de la Copa Federación viajando al pabellón de Novo Mesoiro para medirse al BM Brigantium (18.30).

Las jugadoras de Brais Puñal suman dos derrotas después de otros tantos partidos muy competidos.

Mañana se medirán a un recién ascendido que también aspira a ganar su primer choque copero, por lo que se espera un partido vibrante.

Este domingo también juega el Calvo Xiria B su primer partido en casa de 1ª Autonómica.

Los carballeses reciben en el pabellón Fogar al Poio Artai, uno de los equipos más experimentados de la categoría y habitual en las fases finales.