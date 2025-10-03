Mi cuenta

Deportes

El Escola Lubiáns afronta un desplazamiento a Bilbao

Los carballeses se enfrentan este sábado a partir de las 19,30 horas al Santutxu Hockey

Redacción
03/10/2025 19:09
Imagen del Lubiáns-Patinalón de la primera jornada
Imagen del Lubiáns-Patinalón de la primera jornada - Raúl López Molina

El Calvo Escola Lubiáns afronta su primer desplazamiento largo de la presente temporada. 

El conjunto de Ramón Canalda rinde visita a los bilbaínos del Santutxu Hockey TaldeaVS. 

Se trata de la primera de las dos salidas consecutivas que le aguardan a los carballeses, que dentro de una semana tendrán jugar en la pista del Oviedo Roller. 

Son dos compromisos complicados, empezando por el que se juega esta tarde en el pabellón Txurdinaga (19.30 horas). 

El conjunto vasco le tocó debutar el pasado fin de semana en la pista del Oviedo Roller, en donde cayó por un ajustado 5-4, por lo que este sábado intentará estrenar su casillero de victorias.

En frente va a tener a un Escola Lubiáns con la moral por todo lo alto tras conseguir remontar en la primera jornada ante el Patinalón un partido que se le puso muy cuesta arriba (de un 0-3 se pasó al 4-3 final)

