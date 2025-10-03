El monte Faro vimiancés acogerá una prueba del Autonómico de Trial

El acto de presentación se llevó a cabo ayer en las dependencias de la Casa da Cultura - Cedida

El monte Faro de Vimianzo será, por segundo año consecutivo escenario de una de las pruebas valederas para el Campeonato Gallego de Trial.

La organización corre a cargo del Moto Club O Petouco, en colaboración con la Federación Gallega de Motociclismo y el Concello vimiancés.

La sala de exposiciones de la Casa da Cultura fue precisamente el marco escogido para la presentación del evento.

El acto, moderado por el periodista Alberto Mancebo, contó con la presencia de la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez; el concejal de Deportes, Sergio Miñones; el técnico municipal de dicho departamento, Víctor Santos; y miembros del club organizador.

La competición se llevará a cabo el 19 de octubre y reunirá a alrededor de medio centenar de pilotos llegados desde muy distintas partes de Galicia y que tendrán que luchar contra el barro, el agua y un terreno con grandes obstáculos en forma de rocas.

Se trata concretamente de un circuito cerrado dividido en diez zonas señalizadas y al que los pilotos deberán dar dos vueltas en cada una de las distintas categorías establecidas: TR1, TR2, TR3, TR4, TR5; TR 4 y TR 5 infantil y alevín. También habrá categoría de Clásicas A y B. Desde la organización esperan que la participación ronde los 45 pilotos, tal y como suele ser habitual en este tipo de carreras.

Tras el éxito obtenido el pasado año, destacan que “é un enorme orgullo poder facer en Vimianzo unha proba deste tipo. Agardamos poder repetir as boas sensacións do ano pasado e que os motores do Campionato Galego de Trial treman aquí moitos anos máis”.

La alcaldesa, Mónica Rodríguez, incidió en la “importancia de que Vimianzo volva a a acoller unha proba destas dimensións. Contamos cun lugar cunha xeografía privilexiada para practicar este deporte e agardamos que todo saia igual de ben que o ano pasado”.

El concejal de Deportes, Sergio Miñones, quiso agradecer, por su parte, “a implicación e o esforzo posto desde o Moto Club O Petouco para que hoxe poidamos presentar, por segundo ano consecutivo, esta proba”