Diario de Ferrol

Deportes

Un Basket Xiria con la moral en todo lo alto inicia la liga en Ames

Los verdiblanco vienen de ganar la Copa Galicia, competición en la que ya se impusieron a su rival de este domingo

Redacción
03/10/2025 19:13
Imagen de uno de los partidos de Basket Xiria en la Copa Galicia
Imagen de uno de los partidos de Basket Xiria en la Copa Galicia - Raúl López Molina

Este fin de semana comienza la liga en 3ª FEB, categoría en la que milita el Calvo Basket Xiria. 

A los verdiblancos les toca jugar ante el Obradoiro de Ames en el pabellón Milladoiro (domingo, 17.00). 

Ambos equipos se enfrentaron hace muy poco en la Copa Galicia. 

El partido se jugó en Carballo y acabó con una holgada victoria local por 89-64. 

Este antecedente y el hecho de que Basket Xiria acabara proclamándose con todo merecimiento campeón de la competición copera, han disparado la confianza y la ilusión en el plantel que entrena Héctor Méndez, que el domingo intentará seguir en su buena línea de juego para sumar su primer triunfo liguero.

