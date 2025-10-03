Un Basket Xiria con la moral en todo lo alto inicia la liga en Ames

Imagen de uno de los partidos de Basket Xiria en la Copa Galicia - Raúl López Molina

Este fin de semana comienza la liga en 3ª FEB, categoría en la que milita el Calvo Basket Xiria.

A los verdiblancos les toca jugar ante el Obradoiro de Ames en el pabellón Milladoiro (domingo, 17.00).

Ambos equipos se enfrentaron hace muy poco en la Copa Galicia.

El partido se jugó en Carballo y acabó con una holgada victoria local por 89-64.

Este antecedente y el hecho de que Basket Xiria acabara proclamándose con todo merecimiento campeón de la competición copera, han disparado la confianza y la ilusión en el plantel que entrena Héctor Méndez, que el domingo intentará seguir en su buena línea de juego para sumar su primer triunfo liguero.