Deportes

Duelo de ‘refundados’ y derbi en O Carral en la Liga da Costa

El derbi Sofán B-San Lorenzo y el Xallas-Soneira, son los  enfrentamientos más destacados de la jornada dominical

Manuel Froxán Rial
04/10/2025 18:19
Plantel del Sofán B que milita en la Liga da Costa
Plantel del Sofán B que milita en la Liga da Costa - Cedida

El factor proximidad propicia que cada semana en la Liga da Costa haya encuentros de lo más interesantes, por lo que la cuarta jornada que hoy se disputa no podía ser menos. 

De entre todos los enfrentamientos previstos destaca el derbi Sofán B-San Lorenzo (O Carral, 17.30). 

Los dos equipos carballeses llegan a la cita igualados a 4 puntos y con la motivación que siempre conlleva poder ganarle al vecino para no tener que ‘esconderse’ luego durante toda la semana. 

Interesante se presenta asimismo el Xallas-Soneira, dos equipos que hace nada no dudaron en apostar por comenzar de nuevo en 3ª Futgal para afianzar sus proyectos. 

La jornada en la Costa se completa con estos encuentros: Malpica-Monte Louro, Outes-Cabana, Corcubión-Porteño, Sporting Zas-Ponteceso, Corme-baio y Muros-Mazaricos.

Tercera Futgal

En el Grupo IV de Tercera Futgal de la Costa se disputa la cuarta jornada de liga, en la que sobresale el Cerqueda-Atlético Pereiriña, que enfrenta a segundo y tercer clasificados. 

Los dos son, junto al líder Oza y al Coristanco, los únicos equipos del grupo que todavía no conocen la derrota.

 Interesante se presenta asimismo el Cee-Buño, cuarto y quinto en la tabla, completándose la jornada con los siguientes emparejamientos: Inter de Brens-Volantes de Baño, Lira-Baíñas, Muxía B-Oza, Nantón-Laxe y Coristanco-Sp. Seaia. 

En el Grupo I el Xuventude Laracha visita al líder Ciudad Jardín y los partidos del Grupo III son estos: Atlético Sobrado-Bergantiños B, San Martiño-Abellá, Vilasantar-Atl. Cercedense y Atl. Rodís-Teixieiro

