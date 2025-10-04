El Bergan busca su segundo triunfo a costa del Valladolid

Once inicial con el que salió el Bergantiños en la eliminatoria copera ante el Ourense CF - Raúl López Molina

El Bergantiños afronta este domingo su tercer partido en casa de la temporada recibiendo, a partir de las 17.00 horas, al Real Valladolid Promesas.

Los carballeses buscan continuar en su buena línea de juego y sumar el que sería su segundo triunfo del curso en As Eiroas, luego del 3-1 que le endosó en la tercera jornada al Numancia de Soria.

Su otro compromiso como local se saldó con igualada (2-2) en la jornada inaugural ante el Salamanca.

Los carballeses son novenos en la tabla y aspiran a seguir sumando para afianzarse en la zona tranquila de la clasificación.

Su rival de esta tarde suma un punto menos, lo que le sitúa momentánemente en duodécima posición.

Al igual que los rojillos, el filial del Real Valladolid solo ha conseguido un triunfo y un empate en los cuatro partidos que se llevan disputados.

Su única victoria llegó en la primera jornada en el campo de la UD Ourense (0-1), para empatar una semana más tarde en casa ante la Gimnástica Segoviana (2-2).

Los vallosiletanos llegan a Carballo con ganas de recuperar los puntos perdidos el pasado fin de semana ante el Atl. Astorga (1-3). E

n motivación no le ganan a un Bergantiños que a mediados de semana cayó en semifinales de la Copa RFEF ante el Ourense CF (0-2), viendo así esfumarse el sueño de enfrentarse en Copa del Rey a un Primera División.

Habrá que ver cómo les afecta el cansancio por tener que afrontar dos partidos en el corto espacio de cuatro días. En cualquier caso, su técnico, Simón Lamas, prefiere ver el lado positivo: “Tener que volver a competir tan pronto nos da la oportunidad de resarcirnos de una eliminatoria copera en la que nos quedó la sensación de que tuvimos opciones reales de pasar”, afirma.

El técnico se muestra optimista y confía en que el plantel recuperará las buenas sensaciones ante sus aficionados. “El equipo en casa está mostrando un buen nivel y queremos hacer de eso una virtud para que los contrarios lo pasen mal cada vez que juegan aquí”, dice, a la vez que recuerda que todavía están todavía en fase de construcción. “Creo que estamos en el buen camino y que cada vez se está viendo un Bergantiños más reconocible”, señala.

Del rival de esta tarde destaca que “es un equipo con mucho potencial ofensivo, ya que cuenta con jugadores muy rápidos arriba, que nos pueden hacer daño en las transiciones”.

La clave para evitarlo, explica, va a estar en “tener mucho cuidado de no perder balones en zonas de riesgo y en tener equilibrio para que no puedan hacer esas transiciones rápidas en fase ofensiva”.

Simón Lamas apunta asimismo que otra de las claves va a estar “en ser nosotros mismos, en salir a presionar alto y en ser protagonistas con el balón para exigir mucho a la última línea del Real Valladolid, tanto en el juego combinativo como cuando toque ser más verticales”.

Sénior Femenino

En 3ª Federación femenina el Bergantiños afronta este domingo la tercera jornada de liga viajando al campo de O Val.

El partido se juega en el recinto de Sinde B a partir de las 12.00 horas.

Ambos equipos buscan su segundo triunfo liguero.

Las ferrolanas comenzaron la liga doblegando en casa al Domaio por 3-1, para luego caer en la segunda jornada en el campo del Victoria FC por un ajustado 3-2.

El conjunto carballés está protagonizando un gran inicio de campeonato, al punto de que no conoce la derrota.

Los rojillas arrancaron un triunfo en la primera jornada en el campo del Victoria CF (1-2), para luego empatar en casa con el Tomiño (1-1)