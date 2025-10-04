El C.C. Monteneme organiza la XXI Marcha BTT Costa da Morte

Monteneme será paso obligado para todos los participantes - Raúl López Molina

Un total de 300 ciclistas participan este domingo en un evento válido para tres modalidades que discurrirán por distintos parajes de Carballo.

El Club Ciclista Monteneme organiza, con líneas de salida y meta situadas en la Plaza del Fórum, la primera edición del Campeonato de Galicia de Gravel, así como la XXI Marcha Costa da Morte, una prueba que ofrece la opción de la carrera de BTT Maratón y la no competitiva para cicloturistas.

Aunque el Gravel Costa da Morte alcanza este año su segunda edición, por primera vez estarán en juego los maillots de la Federación Gallega de Ciclismo desde la categoría Júnior hasta la Máster-60.

El pelotón estará compuesto por 129 ciclistas, una cifra que confirma el tirón que esta cogiendo esta especialidad en la comunidad gallega.

El recorrido será de 54 kilómetros, acumulándose 969 metros de desnivel positivo.

El itinerario diseñado transita por ‘corredoiras’, caminos y pistas, por donde las corredoras y los corredores comenzarán a pedalear a las 9:45 horas.

Un cuarto de hora antes, a las 9:30, se activará la competición de BTT Maratón para los 72 bikers que han formalizado su inscripción.

La Marcha Costa da Morte ejerce de tercera y última cita puntuable para la Copa Galicia de Cross Country Maratón (XCM), un certamen que tuvo como anteriores desafíos dos eventos en la provincia de Ourense: el Xurés Bike Tour, disputado en el mes de junio, y el IV XCM Audi Selection Plus– Concello de Piñor, que se llevó a cabo el pasado domingo en el citado municipio ourensán.

Las clasificaciones generales se resolverán en un trazado de 70 kilómetros con 1.731 metros de desnivel positivo.

Hasta en seis rankings hay empate a puntos en lo más alto de la tabla por lo que se prevé una competición tremendamente disputada.

Esta prueba también pertenece al calendario de la Real Federación Española de Ciclismo.

El programa de la jornada se completa con la alternativa cicloturista, que se pondrá en marcha a las 10:00 horas y en la que se puede elegir entre dos recorridos, uno de 41 kilómetros y otro de 36.

La organización dispondrá para los participantes servicios de avituallamiento y duchas, entre otros.