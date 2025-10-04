El Calvo Xiria de balonmano cae en Canarias y el Escola Lubiáns empata en su salida a Bilbao

Imagen del Escola Lubiáns-Patinalón de la primera jornada de liga - Raúl López Molina

Cara y cruz para el Escola Lubiáns y el Calvo Xiria de 1ª Nacional de Balonmano en sus desplazamientos de este fin de semana.

El equipo de hockey sobre patines arrancó un punto en su visita a Bilbao (4-4), mientras que los de Adrián Dubra cayeron en Gran Canaria ante el Gáldar (33-24).

En el enfrentamiento de la OK Liga Bronce jugado en la pista del Santutxu, más bien habría que decir que el Calvo Escola Lubiáns perdió 2 puntos, ya que el empate de los bilbaínos llegó a falta de 13 segundos para el final del encuentro.

Fue un partido en el que los locales llegaron al descanso dos arriba (3-1), pero en la segunda reaccionaron los carballeses tal y como hicieron en la primera jornada, para situarse con un 3-4 hasta que a falta de 13 segundos empató Oier Ortega, autor de 3 de los goles locales.

Los goleadores visitantes fueron Álex Pérez, Álex Novoa, Diego Vieites y Álvaro Trigo.

En el Gáldar-Calvo Xiria de balonmano, el equipo canario fue siempre por delante y no dio opción a los carballeses, que al descanso ya perdían por 15-9.