El Club do Mar cede dos puntos en el descuento ante el Cacheiras

Una acción del Club do Mar-Cacheiras disputado ayer en el Municipal de A Laracha - Raúl López Molina

En partido adelantado a la jornada de este sábado, Club do Mar y Cacheiras firmaron un empate a 3 goles.

Empezaron adelantándose los visitantes a los 10 minutos, momento en el que los de Caión se quedaron también con uno menos por expulsión de Willy, por unas manos que fueron sancionadas con penalti.

Los locales acusaron el doble golpe, de forma que se vio una primera mitad bastante igualada, llegándose al descanso con empate (2-2).

En la segunda y pese a jugar con 10, el Club do Mar fue mejor y volteó el marcador con un jugadón de Thiago.

En el descuento, un nuevo penalti, estableció el 3-3 definitivo.

Derbis

La jornada dominical también depara dos derbis.

Especialmente atractivo se presenta el Camariñas-Fisterra (17.00).

El Esteirana-Muxía comenzará media hora más tarde. Al mismo los locales llegan especialmente necesitados al no haber sumado más que 1 punto en las cuatro jornadas que se llevan disputadas.

Más necesitado, si cabe, está el Castriz que cierra la tabla con 0 puntos y que hoy (17.30) tratará de empezar su remontada imponiéndose a un Bastavales que está en la parte alta de la tabla