Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Club do Mar cede dos puntos en el descuento ante el Cacheiras

El equipo de Caión jugó desde el minuto 10 en inferioridad al ver Willy la roja por unas manos

Redacción
04/10/2025 23:28
Una acción del Club do Mar-Cacheiras disputado ayer en el Municipal de A Laracha
Una acción del Club do Mar-Cacheiras disputado ayer en el Municipal de A Laracha - Raúl López Molina

En partido adelantado a la jornada de este sábado, Club do Mar y Cacheiras firmaron un empate a 3 goles. 

Empezaron adelantándose los visitantes a los 10 minutos, momento en el que los de Caión se quedaron también con uno menos por expulsión de Willy, por unas manos que fueron sancionadas con penalti. 

Los locales acusaron el doble golpe, de forma que se vio una primera mitad bastante igualada, llegándose al descanso con empate (2-2). 

En la segunda y pese a jugar con 10, el Club do Mar fue mejor y volteó el marcador con un jugadón de Thiago. 

En el descuento, un nuevo penalti, estableció el 3-3 definitivo. 

Derbis

La jornada dominical también depara dos derbis.

Especialmente atractivo se presenta el Camariñas-Fisterra (17.00). 

El Esteirana-Muxía comenzará media hora más tarde. Al mismo los locales llegan especialmente necesitados al no haber sumado más que 1 punto en las cuatro jornadas que se llevan disputadas. 

Más necesitado, si cabe, está el Castriz que cierra la tabla con 0 puntos y que hoy (17.30) tratará de empezar su remontada imponiéndose a un Bastavales que está en la parte alta de la tabla

Te puede interesar

Foto de familia de la comida celebrada este sábado

Xantar solidario contra el cáncer en Cee
Redacción
La degustación se llevó a cabo en la polideportiva de Imende bajo carpa

La lluvia no puede con la cita gastronómica organizada por la comisión de fiestas de Noicela
Redacción
Imagen del Escola Lubiáns-Patinalón de la primera jornada de liga

El Calvo Xiria de balonmano cae en Canarias y el Escola Lubiáns empata en su salida a Bilbao
Redacción
Pleno despedida de Evencio Ferrero como alcalde de Carballo

Pontón erige a Ferrero como “o mellor alcalde” de Carballo y avala el relevo con Daniel Pérez
Rosa Balsa Silveira