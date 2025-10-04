El Sofán recibe al Órdenes sin Iván Martínez ni Braian

Una acción del Paiosaco-Dumbría (0-0) de la pasada jornada - Raúl López Molina

Los tres representantes costeros afrontan importantes citas en la jornada liguera de este domingo.

Dos de ellos, Sofán y Dumbría, juegan en casa, en tanto que el Paiosaco buscará en Burela su primer triunfo del curso.

Tremendamente atractivo se presenta el Sofán-Órdenes, un duelo que se va a disputar en horario matinal, concretamente a partir de las 12.30 horas.

El cambio obedece a que el domingo por la tarde el propio recinto de O Carral acogerá el esperado derbi de la Liga da Costa que disputarán el Sofán B y el San Lorenzo.

El equipo que entrena Pablo Torreira viene de conseguir el pasado domingo su primer triunfo en casa, tras imponerse por 1-0 al Miño. Ese resultado supuso invertir la tendencia que llevaban los carballeses, que perdían fuera lo que ganaban fuera.

El choque ante el Órdenes se presenta como una inmejorable oportunidad para consolidar ese cambio.

Un triunfo local permitiría al Sofán seguir en lo más alto de la tabla, al tiempo que reforzaría la confianza del plantel por cuanto el Órdenes es el actual líder, con los mismos 9 puntos que tienen los carballeses, aunque con mejor diferencia de goles.

Los sofanistas tienen las bajas de Iván Martínez, que fue ‘papá’ el pasado viernes, y del lesionado Braian.

Dumbría y Paisosaco

El Dumbría, al igual que el Sofán, aspira a convertir su feudo de O Conco en un fortín, toda vez que hasta ahora los dos partidos jugados en casa se han saldado con sendos empates, mientras fuera han cosechado un triunfo y una igualada.

En la tarde dominical (17.00) les visita el Victoria coruñés al que superarán en la tabla si consiguen derrotarle.

Pablo Conde sigue teniendo muchos problemas para confeccionar las convocatorias, toda vez que tardará tiempo en poder contar con Kanario, Dani Chao, Pablo Paz o Álex Cendón, lesionados de larga duración.

También arrastran molestias del partido de A Porta Santa Toni y Javi, que no han entrado en la convocatoria.

Por último, un Paiosaco que todavía no ha conseguido ganar viaja a Burela y lo hace sin el defensa central Beto ni el centrocampista Martín, ambos lesionados.