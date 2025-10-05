Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Basket Xiria empieza la liga ganando en Ames por 52-55

Los carballeses empezaron mal, al punto de anotar solo 4 puntos en el primer cuarto, pero luego reaccionaron bien y sentenciaron al final

Redacción
05/10/2025 23:31
Los carballeses en un partido de la Copa Galicia
Los carballeses en un partido de la Copa Galicia - Raúl López Molina

El Calvo Basket Xiria inicio la nueva temporada de 3ª FEB con una victoria a domicilio ante el Obradoiro de Ames. 

Los carballeses se impusieron por un ajustado marcador de 52-55, después de llegarse al descanso con los locales 4 puntos arriba (24-20). 

Los de Héctor Méndez empezaron mal y cedieron el primer cuarto al punto de que en el primer cuarto solo anotaron 4 puntos (13-4). 

En el segundo se entonaron ligeramente con un parcial de 11-16. Sin embargo, sería en el último cuarto cuando el equipo despertó definitivamente (14-20) para sumar su primera victoria. 

El máximo anotador de su equipo y del partido fue Álex Iglesias, con 12 puntos

Te puede interesar

Juan Cabrejo, entrenador de un Camariñas que se llevó el derbi ante el Fisterra

El Camariñas doblega al Fisterra y el Muxía empata en Esteiro
Redacción
El derbio de O Carral resultó tremendamente disputado

Outes y Malpica fallan en casa pero lideran la Liga da Costa
Redacción
Una acción del Sofán-Órdenes jugado en horario matinal este domingo

Un Sofán que al descanso ganaba por 2 goles a 0 cae derrotado ante un Órdenes mucho más certero
Redacción
Marru, que ante el Valladolid marcó su quinto gol con el Bergantiños, llevándose un balón

Un Bergan en inferioridad tira de casta para volver a ganar en casa
Redacción