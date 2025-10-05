Basket Xiria empieza la liga ganando en Ames por 52-55

Los carballeses en un partido de la Copa Galicia - Raúl López Molina

El Calvo Basket Xiria inicio la nueva temporada de 3ª FEB con una victoria a domicilio ante el Obradoiro de Ames.

Los carballeses se impusieron por un ajustado marcador de 52-55, después de llegarse al descanso con los locales 4 puntos arriba (24-20).

Los de Héctor Méndez empezaron mal y cedieron el primer cuarto al punto de que en el primer cuarto solo anotaron 4 puntos (13-4).

En el segundo se entonaron ligeramente con un parcial de 11-16. Sin embargo, sería en el último cuarto cuando el equipo despertó definitivamente (14-20) para sumar su primera victoria.

El máximo anotador de su equipo y del partido fue Álex Iglesias, con 12 puntos