El Camariñas doblega al Fisterra y el Muxía empata en Esteiro

Juan Cabrejo, entrenador de un Camariñas que se llevó el derbi ante el Fisterra - Raúl López Molina

La quinta jornada de 1ª Futgal deparaba dos derbis.

En el Camariñas-Fisterra se impusieron los locales por 2-1, con goles de Adam y Mario y de Daniel Martínez para los visitantes.

El Esteirana-Muxía finalizó con empate a 2 goles. Los goleadores visitantes fueron Roberto y Manu Nogueira.

Otra nota destacada de la jornada fue el primer triunfo del Castriz, que doblegó al Bastavales por un claro 3-0 en San Pedro, goles conseguidos por Juanjo, Anxo y José Rey.

En partido adelantado a la jornada del sábado el Club do Mar y el Cacheiras empataron a 3 goles.