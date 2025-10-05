Mi cuenta

Deportes

El Camariñas doblega al Fisterra y el Muxía empata en Esteiro

En la quinta jornada de 1ª Futgal llegó la primera victoria para un Castriz que se impuso en casa al Bastavales por 3-0

Redacción
05/10/2025 23:36
Juan Cabrejo, entrenador de un Camariñas que se llevó el derbi ante el Fisterra
Juan Cabrejo, entrenador de un Camariñas que se llevó el derbi ante el Fisterra - Raúl López Molina

La quinta jornada de 1ª Futgal deparaba dos derbis. 

En el Camariñas-Fisterra se impusieron los locales por 2-1, con goles de Adam y Mario y de Daniel Martínez para los visitantes. 

El Esteirana-Muxía finalizó con empate a 2 goles. Los goleadores visitantes fueron Roberto y Manu Nogueira. 

Otra nota destacada de la jornada fue el primer triunfo del Castriz, que doblegó al Bastavales por un claro 3-0 en San Pedro, goles conseguidos por Juanjo, Anxo y José Rey.

En partido adelantado a la jornada del sábado el Club do Mar y el Cacheiras empataron a 3 goles.

