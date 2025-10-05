Deportes
El Camariñas doblega al Fisterra y el Muxía empata en Esteiro
En la quinta jornada de 1ª Futgal llegó la primera victoria para un Castriz que se impuso en casa al Bastavales por 3-0
La quinta jornada de 1ª Futgal deparaba dos derbis.
En el Camariñas-Fisterra se impusieron los locales por 2-1, con goles de Adam y Mario y de Daniel Martínez para los visitantes.
El Esteirana-Muxía finalizó con empate a 2 goles. Los goleadores visitantes fueron Roberto y Manu Nogueira.
Otra nota destacada de la jornada fue el primer triunfo del Castriz, que doblegó al Bastavales por un claro 3-0 en San Pedro, goles conseguidos por Juanjo, Anxo y José Rey.
En partido adelantado a la jornada del sábado el Club do Mar y el Cacheiras empataron a 3 goles.