Nuevo éxito del C.C. Montemene en su XXI Marcha Costa da Morte

Un grupo de participantes pedaleando por un camino forestal de Carballo - Raúl López Molina

Bajo la organización del Club Ciclista Monteneme, este domingo se disputó la XXI edición de la Marcha BTT Costa da Morte, en su doble vertiente competitiva y cicloturista.

Por lo que respecta a esta última, al final se alcanzó el tope máximo dispuesto de 100 corredores y corredoras, que pudieron escoger entre un recorrido largo de 41 kilómetros y otro algo más corto de 36.

El apartado de competición incluía la disputa de la última prueba de la Copa Galicia de BTT Maratón, con un recorrido de 70 kilómetros; del II Gravel Costa da Morte; y del Campeonato de Galicia de Gravel, en sus distintas categorías.

De esta forma, se cubrió el tope máximo de 300 participantes fijado por la organización.

Tanto la línea de salida como la de llegada estaban situadas en el entorno del Fórum Carballo, en donde se fue dando la salida a las distintas modalidades a partir de las 9.30 horas.

El recorrido para las competidores de las variantes de gravel y maratón incluía la salida en dirección a Ponte Lubiáns, Rus, Coristanco, Verdillo, vuelta a Carballo, bajada a la zona litoral del municipio y subida desde Razo a Monteneme, para emprender seguidamente el retorno al Fórum.

El desarrollo de las distintas modalidades provocó algún que otro atasco en los cruces, si bien no hubo que lamentar caídas serias o incidencias de consideración, más allá de los clásicos pinchazos y de la desorientación de algún que otro corredor, pese a la perfecta señalización del recorrido.

En ello tuvo mucho que ver la cantidad de voluntarios movilizados por el club organizador, que incluía efectivos de las agrupaciones de Protección Civil de Carballo (13) y Coristanco (5); Policía Local de Carballo; Club Ciclista Carballo (5) y Club Ciclista Monteneme (cerca de 50).

La organización también ofertó servicios como avituallamiento, duchas y lavadero de bicicletas, además de elaborar una paella gigante con la que los participantes pudieron reponer fuerzas.