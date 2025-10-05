Mi cuenta

Deportes

Outes y Malpica fallan en casa pero lideran la Liga da Costa

Los de A Serra fueron sorprendidos por el Cabana mientras el Monte Louro ganó en el campo de Pedraqueimada

Redacción
05/10/2025 23:26
El derbio de O Carral resultó tremendamente disputado
El derbio de O Carral resultó tremendamente disputado - Raúl López Molina

La cuarta jornada de la Liga da Costa evidenció la igualdad existente en la competición. 

Outes y Malpica, hasta ahora líderes en solitario, cayeron en su campo, lo que hace que el Xallas y el Muros, que si ganaron, les den alcance en lo más alto de la tabla. 

El Outes cayó por 1-2 ante un Cabana que sumó así su primera victoria.

Diego y David marcaron para los cabaneses. 

El Malpica, por su parte, sufrió un 0-2 ante el Monte Louro, que marcó por mediación de Óscar y Flavio. 

El Xallas doblegó por 3-2 a un gran Soneira. Los locales se pusieron con un 3-0 (goles de Bryan, David y Rubén), pero los visitantes Víctor y Adrián le dieron emoción a los instantes finales.

El Ponteceso ganó en Zas por 2-4, en lo que fue su primer triunfo, lo mismo que le ocurrió al Corcubión tras imponerse por 2-1 al Porteño.

Con victoria foránea se saldó el Corme-Baio (1-2), mientras el Muros se pone cuarto tras ganar por 3-1 al Mazaricos

Triunfo del san lorenzo en el derbi

El esperado encuentro entre el Sofán B y el San Lorenzo terminó con triunfo visitante por 1-2. 

Ismael adelantó a los de casa en el minuto 25, pero Marcos, al inicio de la segunda mitad, y Iago a falta de un cuarto de hora, voltearon el marcador. 

El derbi de O Carral fue presenciado por un buen número de espectadores

