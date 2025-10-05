Outes y Malpica fallan en casa pero lideran la Liga da Costa
Los de A Serra fueron sorprendidos por el Cabana mientras el Monte Louro ganó en el campo de Pedraqueimada
La cuarta jornada de la Liga da Costa evidenció la igualdad existente en la competición.
Outes y Malpica, hasta ahora líderes en solitario, cayeron en su campo, lo que hace que el Xallas y el Muros, que si ganaron, les den alcance en lo más alto de la tabla.
El Outes cayó por 1-2 ante un Cabana que sumó así su primera victoria.
Diego y David marcaron para los cabaneses.
El Malpica, por su parte, sufrió un 0-2 ante el Monte Louro, que marcó por mediación de Óscar y Flavio.
El Xallas doblegó por 3-2 a un gran Soneira. Los locales se pusieron con un 3-0 (goles de Bryan, David y Rubén), pero los visitantes Víctor y Adrián le dieron emoción a los instantes finales.
El Ponteceso ganó en Zas por 2-4, en lo que fue su primer triunfo, lo mismo que le ocurrió al Corcubión tras imponerse por 2-1 al Porteño.
Con victoria foránea se saldó el Corme-Baio (1-2), mientras el Muros se pone cuarto tras ganar por 3-1 al Mazaricos
Triunfo del san lorenzo en el derbi
El esperado encuentro entre el Sofán B y el San Lorenzo terminó con triunfo visitante por 1-2.
Ismael adelantó a los de casa en el minuto 25, pero Marcos, al inicio de la segunda mitad, y Iago a falta de un cuarto de hora, voltearon el marcador.
El derbi de O Carral fue presenciado por un buen número de espectadores