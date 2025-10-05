Un Sofán que al descanso ganaba por 2 goles a 0 cae derrotado ante un Órdenes mucho más certero

Una acción del Sofán-Órdenes jugado en horario matinal este domingo - Raúl López Molina

Jornada negativa para los equipos de la zona de la Costa que militan en Preferente toda vez que los tres saldaron sus compromisos con otras tantas derrotas.

Un Sofán que venía en muy buena línea cayó en casa ante el Órdenes, pese a completar una muy buena primera mitad.

También salió derrotado el Dumbría de su recinto de O Conco ante un Victoria que sentenció al comienzo de la segunda mitad en 2 minutos de desconcierto local.

El Paiosaco, por su parte, también cayó en Burela y todavía no sabe lo que es ganar.

Sofán 2-3 Órdenes

El Sofán-Órdenes fue uno de los partidos de la jornada en la categoría.

Un doblete de Joel Balsa llevó el partido al descanso con 2-0, pero el equipo de Pery reaccionó tras el paso por vestuarios, aunque antes el Sofán pudo sentenciar.

Diego Martínez recortó distancias en el 55, Diego Enjamio igualó en el 84 y Román Gende dio la victoria a los suyos en el 90.

C. Maniños 0-4 San Tirso

Victoria de equipo potente del San Tirso contra el recién ascendido Cultural Maniños.

Denis inauguró el marcador en la primera parte y amplió la ventaja en la segunda.

En los minutos finales, Adri Casariego y Xian completaron la goleada.

Dumbría 0-2 Victoria

Dos minutos de fantasía mantienen soñando al Victoria una semana más.

Las cebras sumaron un nuevo triunfo gracias a los goles de Alberto Benito y Dani Lagares.

Los locales siguen sin poder ganar en O Conco.u

Betanzos 3-0 Dubra

Tercer partido seguido del Betanzos sin perder.

Manu Barbeito y André Poses completaron la goleada betanceira en el García Irmáns tras el tanto inicial de Ángel Fernández Casanova al filo del tiempo de descanso.

El equipo de Claudio suma 7puntos.

Burela 3-2 Paiosaco

Quinta jornada de Preferente y quinta jornada sin conocer la victoria para el Paiosaco.

El equipo de Christian Gómez se fue ganando 1-2 al descanso, pero vio cómo el Burela le remontó el partido con un gol de Brais Penelo en el 50 y otro de Iván Maseda a seis minutos del final.

El Paiosaco es colista empatado con Sigüeiro y Dubra