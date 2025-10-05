Mi cuenta

Deportes

Visita al Lubiáns del campeón de Europa Lucas Yáñez

Compartió una clase con las patinadoras del club carballés

Redacción
05/10/2025 17:07
Lucas Yáñez en su visita al Lubiáns este domingo
Lucas Yáñez en su visita al Lubiáns este domingo - Raúl López

El vigente campeón de Europa de patinaje artístico, Lucas Yáñez, visitó este domingo Carballo, donde compartió una clase con las patinadoras de la Escola Lubiáns  en el pabellón Carballo Calero.

Lucas Yáñez, natural de Oleiros, es ya uno de los grandes nombres del patinaje artístico. Cuenta en su currículum con el campeonato de Europa sénior 2025, conseguido en Trieste (Italia) con una puntuación de casi 240 puntos. También ha sido campeón del mundo júnior en 2021en Asunción (Paraguay). En su haber figura también el ser medallista en Copas del Mundo en múltiples campeonatos internacionales, siempre representando con orgullo al patinaje gallego y español. 

Yáñez durante la clase impartida este domingo a patinadoras del Lubiáns
Yáñez durante la clase impartida este domingo a patinadoras del Lubiáns - Raúl López

Para la Escola Lubiáns y para Carballo “é unha honra inmensa recibir a un deportista deste nivel, calificando su visita como "unha oportunidade única para que as nosas patinadoras aprendan de primeira man e vivan unha experiencia que seguro lles quedará na memoria".

