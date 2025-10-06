Continúa el codo a codo entre el Oza y el Cerqueda en lo más alto de la tabla de Tercera Futgal
Después de cuatro jornadas disputadas los dos equipos suman sus partidos por victorias
En el grupo de 3ª Futgal de la Costa Oza y Cerqueda siguen con paso firme al frente de la tabla, con 4 victorias en otras tantas jornadas.
En partido adelantado al sábado, el Oza ganó al Muxía B por 0-3, goles de Nacho, Hugo y David.
El domingo el Cerqueda no quiso ser menos y se impuso al Atlético Pereiriña por 2-0, tantos logrados por Marcos y Hugo.
El tercero en discordia es el Coristanco que volvió a sacar adelante un partido en los últimos minutos al doblegar por 3-2 al Sporting Seaia.
Los goles locales fueron obra de Dani Castiñeiras (2) y Dani Vázquez, en tanto que para los malpicáns marcó Alejandro Mato.
También ganó en casa, en este caso por 2-0, el Nantón ante el Laxe. Alejandro y Jorge fueron sus goleadores.
Con triunfo local finalizó asimismo el Inter de Brens-Volantes de Baño, 4-1, goles para los ceenses de Juanjo, Adrián, Ángel y Rubén. La cuarta jornada liguera se completó con el Lira-Baíñas, 4-2; y el UC Cee-Buño, 2-2.
Grupos I y III
En el Grupo III se disputó igualmente la cuarta jornada, que dejó estos marcadores: Atl. Sobrado-Bergantiños, 1-3; San Martiño-Abellá 1-2; Vilasantar-Atl. Cercedense, 1-5; y Rodís-Teixeiro, 2-6.
Al frente de la tabla sigue el Bergantiños y el Atl. Cercedense es tercero. En el Grupo I el Xuventude Laracha arrancó un punto en el campo del Ciudad Jardín tras empatar a 0 goles.