Continúa el codo a codo entre el Oza y el Cerqueda en lo más alto de la tabla de Tercera Futgal

En el Coristanco-Seaia (3-2) hubo emoción hasta el final Raúl López Molina

En el grupo de 3ª Futgal de la Costa Oza y Cerqueda siguen con paso firme al frente de la tabla, con 4 victorias en otras tantas jornadas.

En partido adelantado al sábado, el Oza ganó al Muxía B por 0-3, goles de Nacho, Hugo y David.

El domingo el Cerqueda no quiso ser menos y se impuso al Atlético Pereiriña por 2-0, tantos logrados por Marcos y Hugo.

El tercero en discordia es el Coristanco que volvió a sacar adelante un partido en los últimos minutos al doblegar por 3-2 al Sporting Seaia.

Los goles locales fueron obra de Dani Castiñeiras (2) y Dani Vázquez, en tanto que para los malpicáns marcó Alejandro Mato.

También ganó en casa, en este caso por 2-0, el Nantón ante el Laxe. Alejandro y Jorge fueron sus goleadores.

Con triunfo local finalizó asimismo el Inter de Brens-Volantes de Baño, 4-1, goles para los ceenses de Juanjo, Adrián, Ángel y Rubén. La cuarta jornada liguera se completó con el Lira-Baíñas, 4-2; y el UC Cee-Buño, 2-2.

Grupos I y III

En el Grupo III se disputó igualmente la cuarta jornada, que dejó estos marcadores: Atl. Sobrado-Bergantiños, 1-3; San Martiño-Abellá 1-2; Vilasantar-Atl. Cercedense, 1-5; y Rodís-Teixeiro, 2-6.

Al frente de la tabla sigue el Bergantiños y el Atl. Cercedense es tercero. En el Grupo I el Xuventude Laracha arrancó un punto en el campo del Ciudad Jardín tras empatar a 0 goles.