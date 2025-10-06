Mi cuenta

Deportes

Continúa el codo a codo entre el Oza y el Cerqueda en lo más alto de la tabla de Tercera Futgal

Después de cuatro jornadas disputadas los dos equipos suman sus partidos por victorias

Redacción
06/10/2025 14:41
En el Coristanco-Seaia (3-2) hubo emoción hasta el final
En el Coristanco-Seaia (3-2) hubo emoción hasta el final
Raúl López Molina

En el grupo de 3ª Futgal de la Costa Oza y Cerqueda siguen con paso firme al frente de la tabla, con 4 victorias en otras tantas jornadas. 

En partido adelantado al sábado, el Oza ganó al Muxía B por 0-3, goles de Nacho, Hugo y David. 

El domingo el Cerqueda no quiso ser menos y se impuso al Atlético Pereiriña por 2-0, tantos logrados por Marcos y Hugo. 

El tercero en discordia es el Coristanco que volvió a sacar adelante un partido en los últimos minutos al doblegar por 3-2 al Sporting Seaia. 

Los goles locales fueron obra de Dani Castiñeiras (2) y Dani Vázquez, en tanto que para los malpicáns marcó Alejandro Mato. 

También ganó en casa, en este caso por 2-0, el Nantón ante el Laxe. Alejandro y Jorge fueron sus goleadores. 

Con triunfo local finalizó asimismo el Inter de Brens-Volantes de Baño, 4-1, goles para los ceenses de Juanjo, Adrián, Ángel y Rubén. La cuarta jornada liguera se completó con el Lira-Baíñas, 4-2; y el UC Cee-Buño, 2-2.

Grupos I y III

En el Grupo III se disputó igualmente la cuarta jornada, que dejó estos marcadores: Atl. Sobrado-Bergantiños, 1-3; San Martiño-Abellá 1-2; Vilasantar-Atl. Cercedense, 1-5; y Rodís-Teixeiro, 2-6. 

Al frente de la tabla sigue el Bergantiños y el Atl. Cercedense es tercero. En el Grupo I el Xuventude Laracha arrancó un punto en el campo del Ciudad Jardín tras empatar a 0 goles.

