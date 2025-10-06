El Bergan Femenino logra en O Val su segundo triunfo a domicilio

Las carballesas celebrando el triunfo en los vestuarios del campo de Sinde Cedida

El Bergantiños Femenino se impuso a O Val por un claro 0-3 en partido correspondiente a la tercera jornada de Tercera Federación Femenina.

El triunfo, el segundo lejos de As Eiroas en lo que va de liga, le permite a las carballesas situarse segundas en la taba tras el Celta As Celtas.

Las rojillas saltaron al reciento de Sinde B dispuestas a encarrilar cuanto antes el choque.

Impusieron así un ritmo alto de juego, además de una presión muy arriba que sería determinante.

En el minuto 23 llegó el 0-1 después de un robo en medio campo y de un perfecto pase en profundidad de Cruz para Izard, que no perdonó.

A renglón seguido y gracias a esa presión sobre la salida de balón de las locales, sería Cruz la que marcase a placer.

La carballesas dispusieron de más ocasiones para ampliar la renta pero hubo que esperar a la prolongación de la primera mitad para que llegase el defintivo 0-3, obra de Izard tras otro robo.

En la segunda mitad las visitantes se limitaron a controlar el balón, aunque fueron las únicas que siguieron generando peligro.

O Val: Lidia Díaz; Alicia Rey, Antia Brage (Alessandra, min. 66), Ariadna Lorenzo, Estela Lourido (Clara, min. 66), Sara Crespo (Iria Pita, min. 46), Martina Soto (Valeria, min. 66), Carmen, Noemí García, Antía Delgado y Noa Souto (Natalia Torres, min. 46).

Bergantiños: Lucía Ameal; Lara López, Inés González, María Tojo, Cruz Sánchez (Carmen Santos, min. 80), Alba Garabal, Erika González (Noa Fariña, min. 60), Alejandra Fente (Julia Varela, min. 80), Laura Caamaño (Claudia Barreiro, min. 70), Laura Izard (Noelia Gómez, min. 60) y Daniela Agilda.

Goles: 0-1, min. 23: Laura Izard; 0-2, min. 27: Cruz Sánchez; 0-3, min. 45+2: Laura Izard.

Árbitro: Antón Peña, auxiliado por Martín Couce y Adil Habti. Mostra cartulina amarilla a la visitante Alba Garabal.

2ª División gallega

En 2ª División gallega se disputó la tercera jornada liguera, que deparó los siguientes marcadores: Bergantiños B-San Lázaro, 0-2; Muxía-SCD Milagrosa, 9-2; Tordoia-Corme, 9-2; Victoria CFC-Cee, 2-3; Cultural Maniños-Esteirana, 1-4; y Dumbría-Unión Campestre, 3-3.

Al frente de la clasificación continúan el Tordoia y el Muxía, que suman 9 puntos tras contar sus partidos por victorias.

3ª División gallega

Por lo que respecta al grupo III de 3ª División gallega, el pasado fin de semana se disputó la primera jornada liguera, en la que el Outes Femenino derrotó al Ponteceso por 9-1.

Los marcadores quedaron como sigue: Xallas-Soneira ,0-2; Sporting Zas-Camariñas, 1-3; ED Os Miudos-SD Dubra, 1-2; Outes-Ponteceso, 9-1; UD Cerqueda-UD Corcubión, 0-4; y SD A Baña-Cabana, 1-4.

Con estos resultados las de la Serra de Outes se colocan como líderes provisionales por su mejor diferencia de goles