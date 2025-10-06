El larachés Daniel Remuiñán no pudo completar el Rally Rías Altas

El vehículo del piloto larachés en plena carrera Cedida

Final prematuro para la dupla formada por el piloto larachés Daniel Remuiñán y su copiloto Diego Ponte, que se vieron obligados a abandonar durante la matinal del Rallye Rías Altas Histórico tras sufrir diversas incidencias mecánicas en su Peugeot 205 Proto.

Pese a no poder completar la cita coruñesa, el equipo dejó muy buenas sensaciones, llegando a situarse entre los más rápidos de la prueba y ocupando la segunda posición en la categoría.

El piloto larachés valoraba así su participación: “Veníamos con el objetivo de disfrutar de una carrera que nos gusta mucho y de hacerlo a bordo de un coche tan divertido como el Peugeot 205 Proto de Ya-Car Racing. Los tiempos que pudimos marcar fueron muy buenos y las sensaciones eran muy positivas. Sin embargo, un problema con la bomba de gasolina nos hizo penalizar en un control horario y, más tarde, un fallo en la caja de cambios nos obligó a abandonar antes de lo previsto”, declaró