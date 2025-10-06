Lamas destaca el derroche del equipo y la unión con la afición

Marru celebrando con sus compañeros el gol que valió la victoria ante los pucelanos Raúl López Molina

Los ecos de la heroica victoria conseguida por el Bergantiños ante el Valladolid Promesas (1-0) tardarán tiempo en apagarse.

A la dificultad que siempre entraña enfrentarse a un filial por la calidad, juventud e ilusión de sus planteles, en el choque ante los pucelanos hubo que añadir que los rojillos se quedaron con uno menos a las primeras de cambio.

Apenas se había cumplido el primer cuarto de hora de partido cuando Peña, el único lateral derecho con el que cuenta el equipo, vio la segunda amarilla y tuvo que emprender el camino de los vestuarios.

De forma sorprendente, a partir de ese momento el Bergantiños, que había entrado mal al partido, tal vez por la eliminación copera de unos días antes a manos del Ourense C.F., reaccionó y acabó sumando 3 puntos importantísimos después de mucho derroche físico y sufrimiento.

El propio entrenador, Simón Lamas, reconocía al término del enfrentamiento que el equipo había interpretado mucho mejor lo que tenía que hacer con 10 que con 11.

El preparador rehusó cargar las tintas sobre la decisión arbitral de expulsar a Peña a los 15 minutos, si bien no tuvo reparos en señalar que “el arbitraje fue malo para los dos equipos”, además de incidir en que “no es normal que te expulsen a un jugador a esas alturas de partido”.

La roja directa y la falta de recambios naturales le obligó a improvisar a Melide como lateral derecho porque, aunque en el banco estaba Amín, tuvo que entrar para sustituir a un renqueante Nacho Pastor en el centro de la defensa. “Es indudable que la expulsión nos condicionó mucho, pero supimos adaptarnos bien”, dice el preparador lucense.

Lamas se declara “orgullosísimo” de la entrega y el derroche realizado por sus jugadores, a la vez que reconoce que el hecho de quedar con 10 reforzó la comunión entre la afición y el equipo.

“Aunque este estadio es a veces algo frío, hoy (por ayer) nuestra gente nos ayudó mucho a resistir. La roja a Peña hizo que el público empujase mucho y se identificase con un equipo que estaba derrochando sobre el campo coraje y ambición. Esa comunión entre la afición y el equipo me encantó y fue muy importante en un partido en el que tocó sufrir mucho”, afirma.

Simón Lamas también tuvo palabras de elogio para Marru, autor del gol del triunfo y que se está convirtiendo en el principal artillero del equipo, al punto de que suma 5 tantos en liga, a los que hay que añadir otros 2 en la Copa RFEF.

“A nivel ofensivo es un jugador diferencial y determinante, con capacidad para superar rivales en situaciones de uno contra uno y también por velocidad. Su techo está más arriba y nosotros lo que tenemos que hacer es disfrutar de él todo el tiempo que podamos”, sentencia