El Club Baloncesto Laracha está viviendo una temporada histórica

Plantel del Galimática Baloncesto Laracha que el fin de semana debutó en 1ª Nacional Raúl López Molina

El Club Baloncesto Laracha está viviendo un momento muy ilusionante de la mano de la directiva que lidera Belén Fernández Sánchez.

Lo suyo fue llegar y ‘besar el santo’ ya que asumieron las riendas del club la pasada temporada y el balance final no pudo ser mejor, como evidencia el histórico ascenso del sénior femenino, el Galimática Baloncesto Laracha, a todo una 1ª División Nacional.

El objetivo de cara a la actual campaña, por lo que a dicho equipo se refiere, es luchar por la permanencia, pero sobre todo, explica la presidenta, “disfrutar mucho y que el sénior femenino se convierta en un referente y en un espejo para los alrededor de cien jugadores y jugadoras que tenemos en el club”.

Belén Fernández habla también de la importancia de inculcar los valores del deporte como el compañerismo, el esfuerzo o la constancia.

El éxito deportivo del Galimática obliga a los gestores de la entidad a hacer frente a unas necesidades presupuestarias que suponen, cuando menos, e duplicar las cifras que venían manejando hasta ahora.

En este apartado, resaltan desde la directiva, están resultando claves la colaboración de empresas como la propia Galimática y la Clínica Diego Pérez, entre otros patrocinadores.

El Concello de A Laracha también les ha concedido una subvención nominativa de 7.500 euros, aunque esta cantidad no llega para cubrir los gastos de los desplazamientos, que ahora rondan los 1.000 euros por partido, ya que hay que viajar en autobús y comer por el camino.

A estos gastos, que hasta ahora no existían porque el equipo viajaba en coches particulares, hay que añadir los de arbitraje, tramitación de fichas, alquiler de un piso para las jugadoras que vienen de fuera, etcétera.

“Nos hemos lanzado un poco a la aventura, pero nos estamos moviendo para cubrir el presupuesto. Vamos a intentar que nos echen una mano las grandes empresas del polígono industrial y también pretendemos que el Concello nos ayude con el equipo de megafonía que necesitamos en el pabellón”, dice Belén Fernández.

El desembolso necesario podría ser incluso mayor, pero la presidenta matiza que ninguna jugadora del Galimática Baloncesto Laracha cobra, pese a que se cuenta con una llegada desde el País Vasco, otra de Cataluña y otra de Vilagarcia.

La mayoría de las jugadoras del sénior femenino se encargan además de entrenar a distintos equipos de base, lo que redunda en beneficio de la formación de niños y niñas, a la vez que refuerza el vínculo entre la base y el equipo sénior, además del estímulo que para los más pequeños supone ser entrenados por quienes son sus ídolos en la pista, algo que en muchos casos también evita muchos abandonos de la práctica deportiva a partir de ciertas edades.

El plantel del Galimática

El plantel del Galimática Baloncesto Laracha está integrado por las siguientes jugadoras: Ximena Beiras y June Carmona, bases; Daniela Cabado y Sofía Rodríguez, escoltas; Addy Tremie, Lucía Díaz, Alba Uxía Arca y Laia Vidaller, aleras; Antía Furelos y Sara Lago, como pívots.

El encargado de dirigirlas a todas ellas desde la banda es el preparador larachés Sito Cabado.

El equipo jugó el pasado sábado su esperado primera partido en 1ª Nacional. Sus rivales fueron las herculinas del Basquet Coruña Leyma, que se acabaron imponiendo por 45-55.

Las larachesas, parecieron acusar la presión de su histórico debut en competición nacional y empezaron un tanto dubitativas, cediendo el primer cuarto por un parcial de 8-13.

A partir de aquí las larachesas se sobrepusieron y plantaron cara a una de las favoritas de la competición.

El segundo cuarto cayó del lado de las de casa por un ajustado 19-18, con lo que al descanso se llegó con las coruñesas 4 puntos arriba (27-31).

Los dos últimos cuartos se lo llevaron las jugadores de Basquet Coruña con parciales de 11-16 y 7-8, con lo que se completó el 45-55 que campeaba en el marcador al término de los 10 minutos.

Pese a la derrota, las laracheses estuvieron metidas en todo momento en el partido y con opciones de llevarse los puntos en juego, como así le reconoció al final una afición completamente entregada que no cesó de animar.

La entidad tiene más de 200 socios

El Club Baloncesto Laracha cuenta con algo más de 200 socios, cifra que la directiva confía en seguir incrementando toda vez que la temporada está todavía empezando.

Se trata de una masa social muy fiel que acude a animar al equipo en masa cuando le corresponde jugar como local.

El calor y los gritos de alientos desde las gradas, apoyado en la calidad de sus jugadoras, pueden ser factores determinantes para que el equipo acabe logrando el objetivo de la ansiada permanencia en Primera Nacional