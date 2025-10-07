Los próximos cuatro partidos ponen a prueba al Calvo Xiria

Plantel del Calvo Xiria que cayó eliminado en cuartos de final de la Copa de Galicia ante el Valinox Novás Raúl López Molina

El Calvo Xiria está completando un buen inicio de temporada, tanto en cuanto a juego como a resultados.

Después de disputadas las cuatro primeras jornadas de Primera Estatal, los carballeses suman 2 victorias y 2 derrotas, que le sirven para ocupar la sexta plaza del grupo empatados a 4 puntos con cinco equipos más, lo que evidencia la igualdad que se está dando en esta fase inicial de la competición, en la que solo el Valinox Novás y el Bm. Lanzarote han conseguido ganar todos sus partidos.

El Novás pontevedrés visita precisamente este sábado Carballo para medirse, a partir de las 20 horas, a los de Adrián Dubra.

El entrenador carballés reconoce que con la visita de los pontevedreses el Calvo Xiria inicia un mes con enfrentamientos complicados.

Después de recibir al líder, el sábado siguiente tocará desplazarse al área coruñesa para afrontar el siempre imprevisible derbi ante el Bm. Culleredo.

En la séptima jornada liguera tocará volver a jugar fuera, en este caso ante el Bueu Atlético, para cerrar esta etapa del calendario recibiendo en el Vila de Noia al Teucro, actual tercer clasificado.

Así, las cosas, un triunfo ante el líder Valinox Novás subiría enormemente la moral y la autoconfianza del plantel para afrontar los tres retos siguientes.

La empresa se presenta complicada por las muchas virtudes que atesora el rival del próximo sábado. “Es un equipo que está ganando con mucha solvencia, por algo es uno de los grandes favoritos para el título”, señala Dubra.

Ambos equipos se enfrentaron recientemente en cuartos de la Copa Galicia disputada precisamente en Carballo, ronda que se acabaron llevando los visitantes por 27-32. “Fue un partido en el que les aguantamos 45 minutos, por lo que ahora toca mantener ese nivel los 60 minutos para llegar con opciones al final”, afirma el técnico.

Las virtudes de los pontevedres, a criterio de Adrián Dubra, son muchas: “Tiene una gran defensa 6:0 y una buena portería, líneas en la que cuentan con jugadores de categorías superiores. A nivel ofensivo tienen también buenos pivotes y jugadores zurdos de mucha calidad”.

Las claves para superarles pasan por “hacer un buen partido, estar concentrados para evitar que se nos escapen en el marcador, saber llevar el juego a donde más nos interese y estar acertados en momentos claves”.

El entrenador del Calvo Xiria no quiere mirar por el momento más allá del partido del próximo sábado. “Hai que ir semana a semana y ahora toca centrarse en el Novás”.

Dubra cree que la clasificación no engaña y que los tres primeros (Novás, Lanzarote y Teucro) son los grandes favoritos para luchar por el título y a los que va a resultar difícil “aguantarles el ritmo”.

Por lo que respecta a los suyos, anuncia que van a pelear por asomar la cabeza en el grupo de los perseguidores.

Derrota ante el Gáldar Gran Canaria

El Calvo Xiria no pudo sumar ningún punto en su desplazamiento al archipiélago canario.

El Gáldar de Gran Canaria acabó derrotando a los carballeses por un claro 33-24.

Los locales ya ganaban al descanso por 15-9. “No estuvimos nada acertados, aunque en la segunda parte tuvimos la oportunidad de meternos en el partido cuando nos pusimos a 2 goles y con balón en nuestro poder”, explica Dubra.

El técnico aclara que durante el viaje sufrieron algún que otro contratiempo, por lo que el consiguiente cansancio pudo influir en el rendimiento de sus jugadores: “Este primer viaje a las islas no restó concentración y provocó que luego en pista faltase algo de chispa, pero no quiero que sirva de excusa ya que es algo que les pasa a todos los equipos”