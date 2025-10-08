Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

El Bergan vuelve a los entrenos para preparar el choque del próximo domingo ante el Coruxo

El equipo está en un buen momento anímico y de juego y confía en lograr la primera victoria del curso a domicilio

Manuel Froxán Rial
08/10/2025 14:03
bergan _valladolid promesas-008_94334.05
Los jugadores del Bergantiños celebrando el gol ante el Valladolid
Raúl López Molina

Después de la jornada de descanso del martes, el Bergantiños volvió ayer a entrenar en As Eiroas para empezar a preparar el partido del próximo domingo ante el Coruxo. 

El equipo ya había realizado una ligera sesión de trabajo el lunes que sirvió básicamente de recuperación para los jugadores que participaron en el partido del domingo ante el Valladolid Promesas, en el que tuvieron que realizar un sobreesfuerzo al tener que jugar más de 75 minutos en inferioridad numérica debido a la expulsión del lateral derecho Peña. 

La plantilla volverá a ejercitarse todos los días que restan de semana hasta el choque del domingo en O Vao (17.00 horas). La temporada pasada los carballeses visitaron ese campo en la tercera jornada de liga y salieron derrotados por 2-1. 

El tanto del triunfo de los vigueses llegó en el descuento, tan solo cuatro minutos después de que los rojillos consiguieran el momentáneo empate. 

En las filas carballesas hay confianza en que esta vez las cosas sean distintas dado el momento de juego y confianza que atraviesa el equipo.

