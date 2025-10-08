En Veteranos de la Costa hay tres equipos que han ganado los tres partidos que llevan disputados
Se trata de Sp. Zas y San Ramón, en División de Honor, y del Corme en Primera Galicia
Tras la disputa de la tercera jornada de liga en División de Honor y Primera División de la Costa hay tan solo tres equipos que han ganado todos sus enfrentamientos.
En la máxima categoría Zas y San Ramón llevan 3 de 3, mientras en Primera el Corme también ha ganado todo.
En División de Honor la tercera jornada se saldó con estos marcadores: San Ramón-Oza, 6-2; Castriz-Soneira, 1.1, Sporting Zas-Ponteceso, 5-2; Coristanco-Atlético Carballo, 0-1; Cances-San Román, 2-6; y Razo-San Lorenzo, 1-2.
Al frente de la tabla están el Sporting Zas y el San Ramón, con 9 puntos; San Román, suma 7; Cances, 6; y Soneira y Castriz, 4. Sigue sin puntuar el Oza.
La jornada de Primera deparó estos resultados: Fisterra-Leiloio, 2-0; Bértoa-Deportivo Carballo, 5-1; A Piña-Cabana, 2-3; Sofán-Nantón, 0-2; Mazaricos-Soandres, 2-0; y Corme-Malpica, 3-2.
Lidera la clasificación el Corme con 9 puntos; seguido del Nantón y del Cabana, con 7; A Piña y Fisterra tienen 6.
No han puntuado aún Soandres y Deportivo Carballo