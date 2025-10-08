Mi cuenta

Deportes

En Veteranos de la Costa hay tres equipos que han ganado los tres partidos que llevan disputados

Se trata de Sp. Zas y San Ramón, en División de Honor, y del Corme en Primera Galicia

Redacción
08/10/2025 14:06
Los jugadores del San Ramón celebrando un gol
Los jugadores del San Ramón celebrando un gol
Raúl López Molina

Tras la disputa de la tercera jornada de liga en División de Honor y Primera División de la Costa hay tan solo tres equipos que han ganado todos sus enfrentamientos. 

En la máxima categoría Zas y San Ramón llevan 3 de 3, mientras en Primera el Corme también ha ganado todo. 

En División de Honor la tercera jornada se saldó con estos marcadores: San Ramón-Oza, 6-2; Castriz-Soneira, 1.1, Sporting Zas-Ponteceso, 5-2; Coristanco-Atlético Carballo, 0-1; Cances-San Román, 2-6; y Razo-San Lorenzo, 1-2. 

Al frente de la tabla están el Sporting Zas y el San Ramón, con 9 puntos; San Román, suma 7; Cances, 6; y Soneira y Castriz, 4. Sigue sin puntuar el Oza. 

La jornada de Primera deparó estos resultados: Fisterra-Leiloio, 2-0; Bértoa-Deportivo Carballo, 5-1; A Piña-Cabana, 2-3; Sofán-Nantón, 0-2; Mazaricos-Soandres, 2-0; y Corme-Malpica, 3-2. 

Lidera la clasificación el Corme con 9 puntos; seguido del Nantón y del Cabana, con 7; A Piña y Fisterra tienen 6. 

No han puntuado aún Soandres y Deportivo Carballo

