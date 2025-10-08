La X Pedestre de Fisterra reunirá a alrededor de 200 deportistas

Los jugadores del Bergantiños celebrando el gol ante el Valladolid Promesas Raúl López Molina

Alrededor de doscientos corredores participarán finalmente en la X Carreira Pedestre Concello de Fisterra que se celebra el próximo domingo.

Con ella llega a su fin la presente edición del Circuito de Carreiras Populares Correndo pola Costa da Morte, que arrancó en el mes de marzo con la Pedestre de Camariñas, a la que seguirían nueve más incluyendo la cita de la localidad fisterrana de este domingo.

La distancia larga de 10 kilómetros ha sido la que ha despertado más interés, cerrándose el plazo de inscripción con 75 deportistas apuntados.

En la 3K, que como viene siendo habitual tiene carácter solidario y contribuye a la lucha contra el cáncer, hay 31 inscritos.

Por lo que atañe a las categorías inferiores, una de las carreras más esperadas junto a la 10K, destacan los 63 inscritos en la categoría Pitufa.

En cuanto a horarios, a las 8:45 horas se abrirá la mesa instalada en la lonja turística de Fisterra para que corredores y corredores puedan pasar a retirar sus dorsales.

Los primeros en tomar la salida será los participantes de la 3K que saldrán a las 10.15 horas de las inmediaciones de la lonja turística, en donde también estará situada la línea de meta.

Unos minutos más tarde saldrán los corredores y corredoras de categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 y a las 11 horas se dará el pistoletazo de salida a la carrera de 10 kilómetros.

A las 12.40 será el turno para la categoría Sub 12; a las 12-50 el de la categoría Sub 10 y, finalmente, a las 13.10 saldrá la categoría Pitufa.

Por lo que respecta a las clasificaciones del X Circuito Correndo pola Costa da Morte, a falta de la última carrera del próximo domingo, el líder provisional de la distancia de 10.000 metros es el carballés Alejandro Pardo Bello, segundo es Jaci Mello y, tercero, Kiko Roca.

En categoría femenina lidera la muradana Tina Fernández Barrientos, seguida de Raquel Ramos Suárez y de Elena Miguéns Otero.

Al frente de la clasificación de 3K está Anxo Lado López, al que acompañan en el podio Nicolás Iglesias López y Luis Miguel Feito Mirás.

El podio provisional en féminas es para Alejandra Formoso, Andrea Cores y Eva Formoso