El Calvo Lubiáns juega el sábado en la pista del Roller de Oviedo

Ramón Canalda dando instrucciones a sus jugadores Raúl López Molina

Este fin de semana se disputa la tercera jornada de la OK Liga Bronce en la que a los carballeses del Calvo Escola Lubiáns les toca visitar (sábado, 20.00) la pista de uno de los grandes favoritos al título, el Roller de Oviedo por su condición de ex equipo de la división de Plata.

Para el cuadro que dirige Ramón Canalda se trata de la segunda salida consecutiva, luego del desplazamiento del pasado fin de semana a Bilbao, en donde el empate final ante el Santuxtu (4-4) les dejó un sabor agridulce, toda vez que el cuarto gol de los locales llegó en los últimos segundos, aunque antes los de Carballo habían tenido que voltear el 3-1 con el que se llegó al descanso.

En la primera jornada de liga en la que los del Escola Lubiáns recibieron en su pista al Patinalón, les pasó algo parecido ya que tocó remontar el 0-3 con el que se adelantaron los asturianos para acabar imponiéndose por 4-3.

A pesar de ese mal arranque en ambos partidos, el preparador de los carballeses no se muestra preocupado. “Ante el Patinalón encajamos tres goles muy seguidos cuando teníamos el partido totalmente controlado y estábamos jugando bastante bien. Hay partidos que salen así y en los que, aunque tu estés bien, el rival tiene un acierto de cara a portería que no es normal. Fue lo que pasó con el Patinalón que nos llegó 4 veces y marcó 3 goles”, explica Ramón Canalda.

El técnico prefiere quedarse con las cosas positivas vistas en esos partidos: “Ante el Patinalón, y a pesar de esa gran efectividad de los visitantes, el equipo nunca perdió la cabeza, jugó con aplomo y consiguió remontar, algo muy importante”.

El pasado fin de semana en la visita a Bilbao Lubiáns también consiguió remontar pero finalmente tuvo que conformarse con el empate. “Fue una lástima porque lo teníamos hecho y en el último instante perdimos 2 puntos”, señala.

Canalda, contento en Carballo

El mítico jugador y ex entrenador de equipos como Liceo, Vigo Stick, Compañía de María y CH Compostela dice estar muy a gusto en Carballo: “Es un sitio que siempre me gustó y que es una referencia dentro del kockey gallego, por eso cuando contactaron conmigo,no tardamos más de 10 minutos en ponernos de acuerdo. No fue la primera vez que tuvimos conversaciones, pero fue la definitiva y estoy tremendamente contento con el club, con la plantilla y el ambiente de trabajo que tenemos”.

Canalda destaca asimismo la predisposición de los jugadores y la intensidad que ponen en los entrenamientos, además de señalar que están mostrando un buen nivel de juego en este arranque de temporada, pese a que ha habido tres incorporaciones– las de los jóvenes Álvaro Trigo y Álex Pérez y la del veterano Álex Novoa– y a que se necesita un tiempo para engrasar automatismos y alcanzar un óptimo nivel de conjunción.

Preguntado por los objetivos del club, dice: “De salida todos creemos que podemos tener opciones a las dos primeras plazas, pero habrá que demostrarlo en la pista y el tiempo nos irá poniendo a cada uno en nuestro sitio. Sobre el papel está claro que equipos como el Roller, el AC Ordes, el Oviedo Booling e incluso el Traviesas de Vigo que se ha reforzado mucho, van a estar arriba. Va a ser una liga muy igualada y lo importante será no quedarse descolgado”

"El Roller es un equipo con muchos argumentos ofensivos"

A la hora de hablar de su rival de este fin de semana, Ramón Canalda destaca la calidad y experiencia de sus jugadores por venir de una categoría superior.

De las muchas virtudes que reúnen los oventenses se queda con que “es un equipo con muchos argumentos a nivel ofensivo.

Las claves para poder hacerles frente con éxito, apunta el técnico, pasan por “tener un buen equilibrio defensivo” y por “posesiones largas”.

Canalda vaticina un partido muy igualado “que habrá que encararlo bien” y confía en que podrán luchar hasta el final por traerse para Carballo los tres puntos en juego y continuar invictos una jornada más.