El carballés Manuel Carracedo compite con España en el Mundial de Taekwondo ITF

Manuel Carracedo Cedida

El deportista del Club Taekwon-Do Carballo, Manuel Carrasco Trigo, está compitiendo con la selección española en el Campeonato del Mundo de Taekwondo ITF que se disputa esta semana en Croacia.

Manuel Carracedo participa en las categorías de tul III Dan de categoría sénior, combate individual (75-81 kilos) y combate por equipos.

En la presente edición del Campeonato del Mundo participan 1.500 taekwondistas de un total de 57 países.