Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El carballés Manuel Carracedo compite con España en el Mundial de Taekwondo ITF

participa en las categorías de tul III Dan de categoría sénior, combate individual de entre 75 y 81 kilos y combate por equipos.

Redacción
09/10/2025 13:14
manuel carracedo
Manuel Carracedo
Cedida

El deportista del Club Taekwon-Do Carballo, Manuel Carrasco Trigo, está compitiendo con la selección española en el Campeonato del Mundo de Taekwondo ITF que se disputa esta semana en Croacia.

Manuel Carracedo participa en las categorías de tul III Dan de categoría sénior, combate individual (75-81 kilos) y combate por equipos. 

En la presente edición del Campeonato del Mundo participan 1.500 taekwondistas de un total de 57 países.

Te puede interesar

Vista del Hospital Virxe da Xunqueira de Cee

La espera media para ser intervenido en el hospital de Cee es de 33,7 días
Manuel Froxán Rial
Ramón Canalda dando instrucciones a sus jugadores

El Calvo Lubiáns juega el sábado en la pista del Roller de Oviedo
Manuel Froxán Rial
Asociación Oleira de Buño

Aceites Abril lanza la campaña 'Somos oleiros', un homenaje a las manos que moldean la memoria
Redacción
Los bomberos acudieron a extinguir un incendio en Bértoa

Incendio en un garaje de Carballo y en un tractor en Coristanco
Rosa Balsa Silveira