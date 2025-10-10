Bergan y Coruxo esperan un derbi muy competido en O Vao

El Bergan, celebrando el tanto de la pasada jornada ante el Valladolid Raúl López

El Bergantiños visita este domingo O Vao (17.00 horas), el siempre complicado campo del Coruxo, en busca de su primera victoria a domicilio. Tanto Simón Lamas, entrenador rojillo, como Javi Pereira, técnico del Coruxo, prevén un derbi muy competido. “Se va a decidir por detalles”, apunta Lamas.

El entrenador del conjunto carballés elogia el juego del Coruxo, destacando que lleva años haciendo las cosas muy bien en la categoría y que se ha reforzado con jugadores jóvenes que hacen la terna perfecta junto a los más experimentados. Lamas resalta del rival que es un equipo “muy vertical, con velocidad arriba”, así como bien organizado y que transita muy bien. En definitiva, un rival “muy completo” que le podrán las cosas difíciles al Bergantiños.

Sin embargo, los carballeses llegan a este duelo con la moral y la confianza en lo alto tras la victoria de la pasada jornada ante el filial del Valladolid jugando con uno menos. Además, se ha recuperado a gente de lesiones para trabajar mejor en los entrenamientos.

“El equipo está preparado y sabe por donde le puede hacer daño al rival, qué virtudes tenemos que neutralizar del Coruxo y creo que llegamos preparados”, afirma Lamas. Será “una batalla difícil y complicada en un gran campo en el que a todos nos gusta jugar”.

Por su parte, el Coruxo buscará su primera victoria como local en esta sexta jornada de liga. Su entrenador espera un Bergantiños muy competitivo, apuntando que esa es la seña de identidad de todos los equipos de Simón Lamas. Considera que el cuadro carballés ha fichado muy bien este año, “a lo mejor de Segunda RFEF del grupo 1”, con jugadores que todavía están acoplando por lo que “tiene mucho margen de mejora”. “Va a ser un equipo muy competitivo y muy difícil de ganar a lo largo de toda la temporada”, pero “nosotros intentaremos hacer todo lo posible para llevarnos los tres puntos”, afirma Javi Pereira.