El Basket Xiria recibe al Bosco en su primer partido de liga en casa

El Xiria durante un tiempo muerto Raúl López

El Calvo Basket Xiria disputaete domingo su primer partido de la temporada como local, recibiendo al Solgaleo Bosco Ourense (pabellón Vila de Noia, 19.00 horas). Segunda jornada de liga para los carballeses, que quieren mantener el buen inicio de la competición, tras la victoria del pasado fin de semana en la pista del Obradoiro Ames (52-55).

El Basket Xiria presenta esta temporada un equipo joven e ilusionante, bastante equilibrado en su confección de cara a conseguir el principal objetivo: asegurar la permanencia lo antes posible. En el banquillo estará por quinta temporada consecutiva Héctor Méndez.