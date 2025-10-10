Mi cuenta

Deportes

El Basket Xiria recibe al Bosco en su primer partido de liga en casa

Los carballeses juegan este domingo con el fin de mantener el buen inicio de la competición

Rosa Balsa Silveira
10/10/2025 23:09
El Xiria durante un tiempo muerto
Raúl López

El Calvo Basket Xiria disputaete domingo su primer partido de la temporada como local, recibiendo al Solgaleo Bosco Ourense (pabellón Vila de Noia, 19.00 horas). Segunda jornada de liga para los carballeses, que quieren mantener el buen inicio de la competición, tras la victoria del pasado fin de semana en la pista del Obradoiro Ames (52-55). 

El Basket Xiria presenta esta temporada un equipo joven e ilusionante, bastante equilibrado en su confección de cara a conseguir el principal objetivo: asegurar la permanencia lo antes posible. En el banquillo estará por quinta temporada consecutiva Héctor Méndez. 

