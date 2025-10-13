Calvo Xiria tuvo que claudicar ante el potente Atlético Novás

David García y el visitante Bruno fueron los máximo goleadores, con 10 goles marcados cada uno Raúl López Molina

El partido arrancó con un ritmo frenético con los dos equipos intercambiando goles, alternando ventajas y haciendo valer sus disposiciones tácticas.

Asi, mientras los visitantes optaban por lanzar desde posiciones exteriores con mucha efectividad, los locales aprovechaban las jugadas rápidas y las penetraciones cerca del área rival.

Con estos planteamientos se vivió una primera parte vibrante y con dos aficiones que no dejaron de animar a los suyos.

Al descanso se llegó con un 16-16 que dejaba las espadas en todo lo alto.

En la segunda mitad los de O Rosal salieron decididos a por el partido apoyándose en la gran efectividad de Bruno, autor de tres goles casi consecutivos.

Los locales bajaron su rendimiento defensivo y el líder fue ampliando su renta y manteniendo la concentración para evitar que el rival volviese a meterse en el partido. Al final 31-37 para los pontevedreses.

Ficha técnica

Calvo Xiria 31: Antonio, Darío J. Calviño; Esteban Puñal, Gabriel Castiñeiras (4), David García Pichel (10), Pablo Veiga (1), Julián García (3), Chimpo (6), Samuel, Julián, Jorge Bouzas (2), Mario (2), Marcos, Carlos Varela (2), Diego Gago (1) y Senén Garea.

Valinox Atl. Novás 37: Yago, Bruno Vázquez (11), Iago Flores (3), Xurxo (3), Teles (5), Nicolás (4), José Leiras (3), Martín Dávila (1), Rubén Fernández, Rubén López, Diego Prada (6), Héctor Gil, Pablo Miana, Nicolás Portela y Yasir Martínez (2).