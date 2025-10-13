Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Corcubión es el único equipo invicto en la Liga da Costa

En la sexta jornada empataron en campo de un Cabana que al descanso perdía por 0-2

Redacción
13/10/2025 18:56
sofanb_San lorenzo-002_15227.57
Imagen del Sofán B-San Lorenzo de la pasada jornada 
Raúl López Molina

El Corcubión es el único equipo que sigue sin conocer la derrota en las cinco jornadas que se llevan disputadas de la Liga da Costa, que sigue comandada por Malpica y Xallas. 

Los corcubioneses arrancaron el domingo un empate en el campo del Cabana (2-2) tras adelantarse con goles de Isaac y César Lojo.

Reaccionaron bien los cabaneses, que marcaron por medio de Brais y Aarón. 

El líder Malpica no tuvo mayores problemas para golear por 4-0 al Outes, goles de Tacko, Luis Manuel, Aday y Camilo. 

Cuatro marcó también el Xallas al Monte Louro (2-4). El Ponteceso se llevó el disputado derbi ante el Corme por 2-0, goles de Luca y Martín Puente. 

Igualado resultó asimismo el San Lorenzo-Soneira, que acabó con 3-2. Para los carballeses marcaron Iago López, Diego y Hugo Pereiro; Samuel y Héctor lo hicieron para los de Vimianzo. 

El resto de marcadores fueron: Baio-Muros, 3-0; Porteño-Sp Zas, 4-1; y Mazaricos-Sofán B, 2-1

Te puede interesar

Una función en la Casa de Cultura de Vimianzo

Vimianzo acoge una de las últimas funciones de Camiño Escena Norte
Redacción
Las jornadas de Carballo serán en la biblioteca Rego da Balsa

Comienzan en Carballo y A Laracha unas jornadas sobre salud
Redacción
Entrega de los Premios Fouciño en la pasada edición

Siete cineastas emergentes competirán con sus cortos en gallego en los Premios Fouciño
Redacción
Club del Mar y Castriz cayeron derrotados en sus desplazamientos de esta jornada

Tan solo dos victorias en Primera Futgal, las del Fisterra y Muxía
Redacción