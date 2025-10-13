El Corcubión es el único equipo invicto en la Liga da Costa
En la sexta jornada empataron en campo de un Cabana que al descanso perdía por 0-2
El Corcubión es el único equipo que sigue sin conocer la derrota en las cinco jornadas que se llevan disputadas de la Liga da Costa, que sigue comandada por Malpica y Xallas.
Los corcubioneses arrancaron el domingo un empate en el campo del Cabana (2-2) tras adelantarse con goles de Isaac y César Lojo.
Reaccionaron bien los cabaneses, que marcaron por medio de Brais y Aarón.
El líder Malpica no tuvo mayores problemas para golear por 4-0 al Outes, goles de Tacko, Luis Manuel, Aday y Camilo.
Cuatro marcó también el Xallas al Monte Louro (2-4). El Ponteceso se llevó el disputado derbi ante el Corme por 2-0, goles de Luca y Martín Puente.
Igualado resultó asimismo el San Lorenzo-Soneira, que acabó con 3-2. Para los carballeses marcaron Iago López, Diego y Hugo Pereiro; Samuel y Héctor lo hicieron para los de Vimianzo.
El resto de marcadores fueron: Baio-Muros, 3-0; Porteño-Sp Zas, 4-1; y Mazaricos-Sofán B, 2-1