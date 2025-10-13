El Corcubión es el único equipo invicto en la Liga da Costa

Imagen del Sofán B-San Lorenzo de la pasada jornada Raúl López Molina

El Corcubión es el único equipo que sigue sin conocer la derrota en las cinco jornadas que se llevan disputadas de la Liga da Costa, que sigue comandada por Malpica y Xallas.

Los corcubioneses arrancaron el domingo un empate en el campo del Cabana (2-2) tras adelantarse con goles de Isaac y César Lojo.

Reaccionaron bien los cabaneses, que marcaron por medio de Brais y Aarón.

El líder Malpica no tuvo mayores problemas para golear por 4-0 al Outes, goles de Tacko, Luis Manuel, Aday y Camilo.

Cuatro marcó también el Xallas al Monte Louro (2-4). El Ponteceso se llevó el disputado derbi ante el Corme por 2-0, goles de Luca y Martín Puente.

Igualado resultó asimismo el San Lorenzo-Soneira, que acabó con 3-2. Para los carballeses marcaron Iago López, Diego y Hugo Pereiro; Samuel y Héctor lo hicieron para los de Vimianzo.

El resto de marcadores fueron: Baio-Muros, 3-0; Porteño-Sp Zas, 4-1; y Mazaricos-Sofán B, 2-1