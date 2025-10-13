El Roller Oviedo demuestra ante Lubiáns su condición de favorito

El próximo sábado vuelve a visitar Carballo el Patín Mieres EC

El Calvo Escola Lubiáns volvió a encajar dos goles muy pronto, tal y como le pasó en las dos primeras jornadas, aunque esta vez no hubo remontada ante un equipo que demostró su condición de máximo favorito al ascenso.

A falta de 8 minutos para el descanso llegó el 3-0 del Roller y, aunque a renglón seguido acortaron distancias los hombre de Canalda, un nuevo gol local antes del intermedio y otro nada más comenzar la segunda mitad, sepultaron las esperanzas carballesas.

Ficha técnica

Roller Oviedo 5: Daniel Menéndez; Emilio Sánchez, Alejandro López, Mikel Navajas, Pelayo Aspra, Mario Agudo, José Ignacio y César Menéndez.

Calvo Escola Lubiáns 1: Xoel Calviño, Ramón Martín, Gorka Oliveira, Alejandro Pérez, Álvaro Trigo, Fabián Suárez, Alejandro Novoa, Diego Vieites, Hugo Naveira y Manu Ruibal.

Goles: Para los asturianos marcaron Pelayo Álvarez (2), Pelayo Aspra, Mario Agudo y Alejandro López. El gol carballés fue obra de Álex Pérez, de penalti

Árbitro: Jonathan Sánchez García.