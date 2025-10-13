Mi cuenta

Deportes

El Sofán sigue quinto y el Dumbría se coloca sexto

Los carballeses empataron en el campo del Cidade de Ribeira y los dumbrieses ganaron en su desplazamiento al del O Val

Manuel Froxán Rial
13/10/2025 18:48
paiosco-001_10342.12
Una jugada del Paiosaco-Puebla (1-2) 
Raúl López Molina

Dumbría y Sofán protagonizaron la cara de la moneda en la sexta jornada de Preferente al puntuar fuera, mientras el Paiosaco sigue negado y cayó en su campo ante el Puebla por 1-2. 

Cuando el verdiblanco Josiño acortó distancias el partido agonizaba, lo que cortó cualquier posibilidad de reacción. 

El Paiosaco sigue sin ganar y es penúltimo con 3 puntos. 

Mejor le fueron las cosas a un Dumbría que se desquitó de la derrota en casa de la jornada anterior ganando en el campo del O Val (1-3), gracias a los goles marcados por Breixo, Diego Estévez y Xabi. 

Los dumbrieses ascienden hasta la sexta posición. 

La quinta es para el Sofán que empató en el campo del Cidade de Ribeira (1-1). Los carballeses fueron mejores en la segunda mitad, aunque tuvieron que esperar al 89 para empatar por medio de Xandre, de penalti.

