Lamas: “Ganar en el campo del Coruxo es muy difícil”

Fito, en la imagen en el partido ante el Valladolid Promesas, fue el autor del gol del Bergantiños en el campo del Coruxo Raúl López Molina

El Bergantiños se está consolidando como uno de los equipos revelación del Grupo I de Segunda Federación en el mes y medio que se lleva de competición.

Con su triunfo en el campo del Coruxo (0-1) los carballeses ya saben lo que es ganar a domicilio y suman 10 de los últimos 12 puntos posibles.

El mérito es mayor si se tiene en cuenta que es un equipo totalmente nuevo y en pleno proceso de ensamblaje. “Ganar aquí es muy difícil porque el Coruxo es un equipo que lleva muchos años en la categoría y cuenta con una plantilla de mucho talento”, destacó el entrenador rojillo, Simón Lamas, en la comparecencia posterior al encuentro disputado en O Vao.

El técnico se mostraba tremendamente satisfecho, tanto por el triunfo como por el hecho de que “volvimos a dejar la portería a 0”, lo que no le impedía reconocer que “en los últimos 10 minutos, tras quedar con 10 por la expulsión de Diego, sufrimos mucho con el juego directo del Coruxo”.

Lamas habló de “una primera parte muy pareja, en la que los dos equipos nos dedicamos mucho más a neutralizar al rival que a proponer”, y de una segunda “en la que después del gran desgaste realizado se vio a un Bergantiños mejor. Los cambios, con la entrada de Daniel y de Koke, nos aportaron muchos y nos permitieron tener más presencia y más llegada, salvo en ese tramo final”.

El entrenador destacó el trabajo defensivo y la actitud del equipo: “Los jugadores lo dan todo, tienen ambición, compiten bien y están entregados a lo que les proponemos. Es un grupo maravilloso y, por su juventud, estas victorias les van a venir muy bien para afrontar lo que queda por delante, que es muy duro”.

Simón Lamas es optimista ante ese futuro inmediato: “Necesitábamos estos números para reforzar el trabajo y vamos a ir a más seguro, si las lesiones nos dan un respiro”.