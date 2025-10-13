Mi cuenta

Deportes

Tan solo dos victorias en Primera Futgal, las del Fisterra y Muxía

Los fisterrán se impusieron por 4-0 en el derbi ante el Esteirana mientras el Muxía derrotaba en casa por 3 goles a 1 al Queixas

Redacción
13/10/2025 18:52
Club del Mar y Castriz cayeron derrotados en sus desplazamientos de esta jornada
Raúl López Molina

Fisterra y Muxía fueron los únicos representantes costeros que sacaron adelante sus compromisos de la sexta jornada liguera. 

Los fisterráns fueron muy superiores en el derbi ante el Esteirana disputado en Arasolis, al punto de imponerse por 4-0. 

Los goleadores fueron Isaac Fábregas (2), Ángel y Guillermo Lago. 

El Muxía, por su parte, doblegó al Queixas por 3-1. 

Mauro adelantó a los locales y antes del descanso Hugo restableció las tablas. 

En la segunda mitad Fran Moreira y Carlos Antelo pusieron el 3-1 definitivo. 

El Club do Mar regresó de vacío de su desplazamiento a Bertamiráns (2-1), luego de encajar el gol de la derrota en el minuto 89. 

También cayeron el Camariñas en su visita a Boimorto (4-1) y el Castriz en el partido disputado en el campo del Cacheiras (3-1)

