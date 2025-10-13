Mi cuenta

Deportes

Un Basket Xiria muy serio no da opción al Bosco de Ourense

Los carballeses llevan dos victorias en otras tantas jornadas que se llevan disputadas de la competición liguera de Tercera FEB

Manuel Froxán Rial
13/10/2025 23:19
Larousse, jugador de Basket Xiria, en una entrada a canasta | raúl lópez
Larousse, jugador de Basket Xiria, en una entrada a canasta | raúl lópez
Raúl López Molina

Segundo compromiso liguero y segunda victoria para un Calvo Basket Xiria que supo jugar con su renta y nunca vio peligrar el resultado en el choque disputado ante el Bosco Salesianos de Ourense (73-56). 

Los visitantes se mostraron poco acertados en el lanzamiento de 2, factor que resultaría determinante para el marcador final. 

Pese a todo, el primer cuarto resultó bastante equilibrado, aunque al final acabaron llevándoselo los de Héctor Méndez por un ajustado 19-16. 

Los locales no bajaron la guardia en el segundo acto, en el que dieron el tirón definitivo /23-16), que les permitiría marcharse al descanso con 10 puntos de ventaja. 

El tercer cuarto volvió a caer del lado verdiblanco por 14-11, con lo que los de casa entraron en la fase decisiva con una ventaja de 13 puntos, con la que supieron jugar hasta ampliar su renta a 17 puntos (73-56). 

Basket Xiria mostró mucho más acierto en tiros de 2 (casi un 55%, frente al 29,7% de los visitantes, que solo anotaron 11 de sus 37 intentos). 

En lanzamientos de 3 y en tiros libres los ourensanos tuvieron mejores porcentajes (30,4% y 72%, frente a 20% y al 60% de los carballeses). 

Los de Héctor Méndez capturaron 2 rebotes más que sus rivales (42/40). 

El máximo anotador del partido fue el local Carlos Varela con 15 puntos, seguido del visitante Harris con 14.

Ficha técnica

Calvo Basket Xiria 73: R. Reguera, Carlos Varela (15), Oillataguerre (7), Darnell Snyers (13), Álex Iglesias (8), Nacho Luaces, Santi Martínez ( 6), Rubén Rey (4), L. Sánchez (3), Carvahal (2), S. Yubero (2) y Curtis Larousse (13). 

Bosco Salesianos 56: R. Varela (5), A. Harris (14), D. Guerra )6), X. Peréz, J. Rodríguez, M. Pereira (5), X. Rubin , G. Preotu (6), D. López (8), L. Rubin y Álvarez Hernán (12). 

Parciales: 19-16, 23-16, 14-11 y 17-13. 

Marcador acumulado: 19-16, 42-32, 56-43 y 73-56. 

Árbitros: Martín Trasancos y Nikita Ergín. Sancionaron con 18 faltas a los carballeses y con 17 a los ourensanos.

