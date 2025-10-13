Un Basket Xiria muy serio no da opción al Bosco de Ourense

Larousse, jugador de Basket Xiria, en una entrada a canasta | raúl lópez Raúl López Molina

Segundo compromiso liguero y segunda victoria para un Calvo Basket Xiria que supo jugar con su renta y nunca vio peligrar el resultado en el choque disputado ante el Bosco Salesianos de Ourense (73-56).

Los visitantes se mostraron poco acertados en el lanzamiento de 2, factor que resultaría determinante para el marcador final.

Pese a todo, el primer cuarto resultó bastante equilibrado, aunque al final acabaron llevándoselo los de Héctor Méndez por un ajustado 19-16.

Los locales no bajaron la guardia en el segundo acto, en el que dieron el tirón definitivo /23-16), que les permitiría marcharse al descanso con 10 puntos de ventaja.

El tercer cuarto volvió a caer del lado verdiblanco por 14-11, con lo que los de casa entraron en la fase decisiva con una ventaja de 13 puntos, con la que supieron jugar hasta ampliar su renta a 17 puntos (73-56).

Basket Xiria mostró mucho más acierto en tiros de 2 (casi un 55%, frente al 29,7% de los visitantes, que solo anotaron 11 de sus 37 intentos).

En lanzamientos de 3 y en tiros libres los ourensanos tuvieron mejores porcentajes (30,4% y 72%, frente a 20% y al 60% de los carballeses).

Los de Héctor Méndez capturaron 2 rebotes más que sus rivales (42/40).

El máximo anotador del partido fue el local Carlos Varela con 15 puntos, seguido del visitante Harris con 14.

Ficha técnica

Calvo Basket Xiria 73: R. Reguera, Carlos Varela (15), Oillataguerre (7), Darnell Snyers (13), Álex Iglesias (8), Nacho Luaces, Santi Martínez ( 6), Rubén Rey (4), L. Sánchez (3), Carvahal (2), S. Yubero (2) y Curtis Larousse (13).

Bosco Salesianos 56: R. Varela (5), A. Harris (14), D. Guerra )6), X. Peréz, J. Rodríguez, M. Pereira (5), X. Rubin , G. Preotu (6), D. López (8), L. Rubin y Álvarez Hernán (12).

Parciales: 19-16, 23-16, 14-11 y 17-13.

Marcador acumulado: 19-16, 42-32, 56-43 y 73-56.

Árbitros: Martín Trasancos y Nikita Ergín. Sancionaron con 18 faltas a los carballeses y con 17 a los ourensanos.