El Bergan Femenino se carga de moral para visitar al líder Celta

Las jugadoras del Bergantiños celebrando la victoria Cedida

El Bergantiños Femenino sumó su tercer triunfo de la temporada a costa de las pontevedresas del Lóstrego (1-0), equipo que mereció algo más en su visita a Carballo.

Las visitantes empezaron muy fuertes, creando muchos problemas a la zaga del Bergantiños, sobre todo con la movilidad de PIlar Viñas, un auténtico incordio para las jugadoras de Raúl Martos.

La delantera pontevedresa tanto bajaba para crear superioridad en el medio y lanzar a sus compañeras, como buscaba la profundidad con desmarques a la espalda de la defensa rojilla.

La entrada de Claudia por lesión de Laura Caamaño permitió a las locales ajustar mejor y nivelar las fuerzas, aunque el equipo siguió sin sentirse cómodo sobre el campo.

Tras el descanso, la entrada de Daniela y, sobre todo, de Julia Varela, con su rapidez arriba, sirvieron de reactivo y así llegaría el 1-0 que a la postre sería definitivo, marcado por Julia Varela tras una buena jugada de Izard.

Con ventaja en el marcador las carballesas se centraron en defender ante un Lóstrego que dispuso de varias ocasiones claras, pero que se encontró con el buen hacer de Lucía Ameal bajo palos, la auténtica figura de su equipo.

El Bergantiños Femenino es segundo con 10 puntos, 4 menos que el líder RC Celtas As Celta B, a las que rinden visita el próximo fin de semana.

Resultados en 2ª y 3ª División

En Segunda División Femenina la cuarta jornada de liga deparó estos marcadores: Cee-Nicrariense, 1-0; Esteirana-Muxía, 1-2; Corme-Bergantiños B, 1-1; y Milagrosa-Dumbría, 1-4.

Al frente de la tabla con 12 puntos están Tordoia, Muxía, Dumbría y Bergantiños B.

Los resultados en 3ª División fueron: EFCC Juan Cabrejo-Xallas, 4-0: Cabana-Os Miudos, 1-1; Outes-Soneira, 3-3; Ponteceso-A Baña, 7-0; Dubra-Cerqueda, 0-5; y Corcubión-Sporting Zas,8-1.