El Bergantiños B empata en casa y deja de encabezar en solitario el Grupo III de Tercera Futgal

El Muxía B cayó en el campo del Baíñas por 3 goles a 2

En Tercera Futgal se disputó la quinta jornada liguera que, por lo que respecta al Grupo III, ha propiciado un cuádruple empate en cabeza de la tabla entre Atl. Cercedense, Teixeiro, Bergantiños B y Visantoña.

Los carballeses jugaban en casa ante el San Martiño y no pasaron del empate (1-1).

Cristian adelantó a los locales, pero Alberto, a la media hora, devolvió las tablas al marcador.

La goleada de la jornada tuvo lugar en el derbi entre el Atl. Cercedense y el Rodís, que se decantó para los primeros por 6-1.

Joel, Julián, Chousa, Bruno (2) y Luis marcaron para el Atlético y Daniel hizo el del honor del Rodís justo al final.

En el Grupo I, el Vioño y el Xuventude Laracha empataron en San Pedro de Visma a 0 goles.

Marcadores en la Costa

En el Grupo IV correspondiente a la zona de la Costa sigue mandando el Oza, que se impuso al Cee por 4-1.

Salah, autor de un hat-trick, fue la figura del partido.

Los carballeses son seguidos de cerca por el Cerqueda, que no pasó del 0-0 en Buño.

La tercera plaza es para el Coristanco, que ganó 0-2 en Camelle, goles de Pablo Pose.

El Atl. Pereiriña, que derrotó por 3-1 al Nantón pese a empezar perdiendo, marcha cuarto y la quinta plaza es del Buño.

Los restantes marcadores fueron estos: Inter de Brens-Lira, 3-2; Baíñas-Muxía B, 3-2; y Volantes de Baño-Sporting Seaia, 1-1.