Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Calvo Xiria B estrena a la tercera su casillero de puntos

El partido ante el Atlético Novás resultó vibrante y lleno de alternativas en el marcador

Manuel Froxán Rial
14/10/2025 20:12
Los jugadores del Calvo Xiria B recibiendo indicaciones de su técnico | B. Xiria
Los jugadores del Calvo Xiria B recibiendo indicaciones de su técnico | B. Xiria
Balonmán Xiria

El Calvo Xiria B-Valinox Atl. Novás B correspondiente a la tercera jornada liguera de 1ª Autonómica finalizo con empate a 30 goles. 

Fue un encuentro vibrante, con alternativas constantes en el marcador, aunque acabó dejando un sabor agridulce en las filas locales por entender que el triunfo debió quedarse en casa. 

El arranque fue complicado para los verdinegros ya que los de O Rosal se pusieron por delante con un parcial de 0-3. 

El Calvo Xiria reaccionó a lo grande dándole la vuelta al marcador para colocarse con un 9-5, apoyándose en el gran trabajo defensivo. 

Al descanso se llegó con un ajustado 14-13, después de una primera mitad con luces y sobre en los de casa, que sumaron 4 balones perdidos y 10 lanzamientos fallados. 

En la segunda mitad continuó el equilibrio de fuerzas. 

El Xiria llegó a ponerse por delante (26-24) pero no logró conservar su ventaja. 

Las 6 pérdidas de balón y los 7 fallos en la finalización pesaron mucho en el desenlace final. 

El equipo tampoco tuvo su día desde los 7 metros, con tan solo 4 goles de 7 intentos. 

En el plano de las individualidades los más detacados fueron Nicolás Cancela, máximo goleador con 9 tantos; Marcos Varela (7 goles) y Diego Mourella (6) también estuvieron bien en ataque; y en la portería, Samuel Soneira mantuvo vivo al equipo en los momentos más difíciles.

 

El empate permite al Calvo Xiria estrenar su casillero de puntos.

 Los carballeses reciben el sábado próximo al Bueu Atlético. 

Te puede interesar

Acto de presentación de la Universidade Sénior de Carballo

Más de cien mayores de Carballo participan en la nueva edición de la Universidade Sénior
Redacción
Directiva de Axober

Axober organiza su cena anual en el Pazo de Villar de Francos el próximo 31 de octubre
Redacción
Uno de los equipos que debutó el lunes en la competición

Goleadas en la primera jornada de la liga de fútbol sala de Cee
Redacción
Plantel del Baloncesto Laracha en el partido del debut ante su afición

Un mal primer tiempo lastra al Baloncesto Laracha en su primer desplazamiento de la temporada
Redacción