El Calvo Xiria B estrena a la tercera su casillero de puntos

Los jugadores del Calvo Xiria B recibiendo indicaciones de su técnico

El Calvo Xiria B-Valinox Atl. Novás B correspondiente a la tercera jornada liguera de 1ª Autonómica finalizo con empate a 30 goles.

Fue un encuentro vibrante, con alternativas constantes en el marcador, aunque acabó dejando un sabor agridulce en las filas locales por entender que el triunfo debió quedarse en casa.

El arranque fue complicado para los verdinegros ya que los de O Rosal se pusieron por delante con un parcial de 0-3.

El Calvo Xiria reaccionó a lo grande dándole la vuelta al marcador para colocarse con un 9-5, apoyándose en el gran trabajo defensivo.

Al descanso se llegó con un ajustado 14-13, después de una primera mitad con luces y sobre en los de casa, que sumaron 4 balones perdidos y 10 lanzamientos fallados.

En la segunda mitad continuó el equilibrio de fuerzas.

El Xiria llegó a ponerse por delante (26-24) pero no logró conservar su ventaja.

Las 6 pérdidas de balón y los 7 fallos en la finalización pesaron mucho en el desenlace final.

El equipo tampoco tuvo su día desde los 7 metros, con tan solo 4 goles de 7 intentos.

En el plano de las individualidades los más detacados fueron Nicolás Cancela, máximo goleador con 9 tantos; Marcos Varela (7 goles) y Diego Mourella (6) también estuvieron bien en ataque; y en la portería, Samuel Soneira mantuvo vivo al equipo en los momentos más difíciles.

El empate permite al Calvo Xiria estrenar su casillero de puntos.

Los carballeses reciben el sábado próximo al Bueu Atlético.