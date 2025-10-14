Mi cuenta

Deportes

Un mal primer tiempo lastra al Baloncesto Laracha en su primer desplazamiento de la temporada

Las visitantes empezaron  desacertadas y nerviosas y el descanso perdían por 20 puntos

Manuel Froxán Rial y Redacción
14/10/2025 20:16
Plantel del Baloncesto Laracha en el partido del debut ante su afición
Raúl López Molina

El Baloncesto Laracha afrontaba el pasado fin de semana su primer desplazamiento de la temporada de su debut en categoría nacional. 

Las larachesas viajaban a Ponferrada para medirse al Embutidos Pajariel, ante el que acabaron sucumbiendo por 57 puntos a 39. 

Las jugadoras que dirige Sito Cabado pecaron de exceso de nerviosismo y estuvieron muy descentradas en la primera mitad como evidencia el parcial de 36-16 con el que se llegó al descanso. 

Tras el paso por los vestuarios las larachesas se entonaron y mostraron una cara bien distinta, lo que les valió para maquillar el marcador hasta dejarlo en 57-39 del final. 

El próximo sábado las de Sito Cabado reciben en el Municipal larachés al Baloncesto Base Costa Ártabra, de Ferrol. 

Se trata de un partido tremendamente importante ya que los dos equipos luchan por salvar la categoría.

