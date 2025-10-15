El renovado campo de fútbol de Vimianzo se inaugura el sábado

Imagen del Sofán B-Soneira de esta temporada SD Sofán

A falta de pequeños detalles que se ultimarán en cuestión de días, las obras de renovación del campo municipal de fútbol de Vimianzo, que en lo sucesivo pasará a denominarse ‘Irmandiño’, han llegado a su fin.

El próximo sábado a las 17.30 horas se procederá a la inauguración oficial de las remozadas instalaciones, acto al que está previsto que acudan el presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín González Formoso, y el diputado de Deportes, Antonio Leira.

Para completar el apartado protocolario se programan una serie de partidos que enfrentarán a equipos de categorías base del Soneira con rivales de sus distintas competiciones, por lo que se espera que el acto constituya una auténtica fiesta, con presencia de muchos aficionados y directivos del Soneira y del Baíñas.

Ambos clubes estaban esperando como agua de mayo la finalización de las obras, toda vez que llevan un mes afrontando lejos de Vimianzo sus respectivos compromisos ligueros, lo que ha repercutido en el rendimiento deportivo de uno y otro equipo.

Por lo que respecta a las obras de mejora que se vinieron acometiendo en los últimos dos meses, perseguían la modernización de las instalaciones.

La inversión realizada alcanzó los 480.182,43 euros, de los que 350.000 fueron aportados por la Diputación y los 130.132,43 por las arcas municipales.

El proyecto incluyó la sustitución del anterior tapete artificial por otro de última generación colocado sobre una base elástica prefabricada.

Además, se aprovechó para renovar la red de drenaje del terreno de juego mediante la instalación de una canaleta de hormigón para la recogida de aguas pluviales por ambos lados.

De igual forma, se modernizó el sistema de riego mediante la renovación tanto de los cañones de impacto como de las electroválvulas asociadas.

También se repuso la barandilla de protección perimetral y se instalaron redes recogebalones tanto detrás de las porterías como en uno de los laterales del campo.

Las mejoras incluyeron asimismo un nuevo juego de porterías adaptadas a la práctica del fútbol 7.

Fuera del ámbito estrictamente deportivo, se acometió la reforma y ampliación de la cantina, a la que también se dotó de una nueva cubierta, con acabado en teja a juego con el existente, además de instalar un cierre completamente acristalado que permitirá a sus usuarios estar más resguardados de las posibles inclemencias meteorológicas.

Todo ello va a permitir disponer de una cantina más funcional, de mayor capacidad y más acogedora para el público.

Las intervenciones se completaron con una reforma integral de los aseos, mejorando las condiciones de accesibilidad e higiene para los asistentes a las actividades deportivas.

El Soneira estrena el nuevo césped el domingo

oneira SD y CD Baíñas son los dos equipos del municipio de Vimianzo que utilizan el campo de fútbol municipal tanto para entrenar como para jugar sus compromisos oficiales.

En los dos últimos meses, mientras se vinieron acometiendo los trabajos, ambos equipos tuvieron que recurrir a recintos de otros clubes del entorno– caso de O Conco de Dumbría, Platas Reinoso de Baio o As Fontiñas de Nantón– para sus sesiones preparatorias y, en el caso del Baíñas, también para jugar.

Este condicionante ha repercutido en sus respectivas trayectorias ligueras.

El Soneira es ahora mismo el colista de la Liga da Costa con un único partido ganado (0-1 en Monte Louro) y cuatro derrotas.

Y es que los de Vimianzo debido a las obras han tenido que disputar todos sus partidos a domicilio.

El domingo (18.00) vuelven al Municipal, en donde recibirán al Mazaricos.

En el caso del Baíñas, que milita en 3ª Futgal, su posición en la tabla es algo más desahogada, con dos victorias en 5 jornadas y dos partidos jugados como local en Dumbría.

Para estrenar el Municipal Irmandiño deberá esperar a la siguiente jornada, en la que recibirán a un Cerqueda que pelea por la primera plaza del grupo

Municipal Irmandiño

Aprovechando la remodelación hecha, el campo de fútbol municipal de Vimianzo cambia de nombre y pasa a denominarse ‘Municipal Irmandiño’.

Fue el nombre más sugerido, junto al de Miguel Figueira, en la consulta popular que abrió al efecto el Concello de Vimianzo.

El cambio de nombre ya fue refrendado por el pleno de la corporación municipal