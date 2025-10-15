Deportes
Escola Lubiáns invita a los socios y jugadores del San Lorenzo al partido ante el Patín Mieres
Los carballeses buscarán reencontrarse con la victoria tras la derrota de la pasada jornada
Escola Lubiáns sigue estrechando lazos con el tejido social y deportivo del municipio. En esta ocasión el club carballés ha remitido una invitación a todos los jugadores y socios del San Lorenzo de Verdillo para que acudan el próximo sábado a presenciar su partido de la OK Liga Bronce.
Ese día el Calvo Escola Lubiáns recibe a las 20 horas al Patín Mieres con el objetivo de tratar de resarcirse de la derrota sufrida el pasado fin de semana en la pista de otro equipo asturiano, el Roller de Oviedo