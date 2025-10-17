Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

Basket Xiria juega en Santiago ante el Ulla Oil Rosalía

Los carballeses quieren seguir su marcha triunfal en la liga, en la que suman dos victorias en otras tantas jornadas disputadas

Manuel Froxán Rial
17/10/2025 22:20
Una acción del Basket Xiria-Bosco Salesianos de la pasada jornada
Raúl López Molina

La tercera jornada de la 3ª FEB depara un derbi entre el Ulla Oil Rosalía y el Calvo Basket Xiria. 

La cita es este sábado (20 horas) en el pabellón del Instituto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela. 

El derbi llega en momentos desiguales para unos y otros. 

Los compostelanos están más necesitados toda vez que han caído derrotados en las dos primeras jornadas. Primero cedieron en su pista ante Estudiantes de Lugo por un ajustado 79-81 y después en su visita al Estudiantes de Lugo (98-74). 

Por el contrario, en las filas carballesas todo marcha sobre ruedas después de haber conseguido sacar adelante los dos primeros compromisos de la temporada. 

Los de Héctor Méndez derrotaron en la jornada inaugural a domicilio al Obradoiro Ames (52-55) y luego se impusieron en Carballo al Bosco Salesianos de Ourense por 73-56. 

Este sábado en Santiago quieren seguir engrosando su casillero de victorias

