Diario de Ferrol

Deportes

El Bergantiños Femenino visita a las líderes del grupo, el RC Celta

Las viguesas han marcado 15 goles en cuatro jornadas y mantienen su portería a 0

Redacción
17/10/2025 20:28
Las carballesas celebrando su triunfo ante el Lóstrego
Las carballesas celebrando su triunfo ante el Lóstrego
EC

Las instalaciones de A Madroa serán escenario este sábado (16.00 horas) del partido de la jornada de la Tercera Federación de Fútbol Femenino.

Las jugadoras del RC Celta As Celtas B, actuales líderes del grupo, reciben al Bergantiños, flamantes segundas clasificadas. 

Las viguesas llevan cuatro victorias en otras tantas jornadas, en las que no han encajado ni un solo gol mientras que han marcado 15. 

La trayectoria carballesa no es menos meritoria. Las jugadoras que dirige Raúl Martos suman 3 triunfos y 1 empate, con un balance en cuanto a goles de 7 marcados y 2 encajados. 

Las rojillas buscarán la sorpresa aunque la empresa se presenta sumamente difícil.

