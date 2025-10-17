El Calvo Xiria quiere volver al buen camino en Culleredo

Una acción del Calvo Xiria-Valinox Atl. Novás de la pasada jornada Raúl López Molina

El pabellón Municipal de Tarrío acoge este sábado (20.00) uno de los partidos más esperados de 1ª Estatal, el derbi entre el Balonmano Culleredo y el Calvo Xiria.

Los carballeses llegan a la cita con dos derrotas en las últimas jornadas (en Canarias ante el Gáldar y en casa ante el Novás), aunque derrochando carácter, intensidad y capacidad de reacción.

Los coruñeses, por su parte, vienen de ganar por la mínima en Bueu y en su pista cuentan con una afición que vive cada victoria como un triunfo colectivo, por lo que tratarán de aprovechar el factor cancha.

Se espera en encuentro físico, con juego rápido, presiones constantes y rápidas transiciones, en el que es más que probable que haya emoción hasta el último instante.

Antes del partido de Primera Estatal, el pabellón de Tarrío también acogerá (18.00 horas) un partido amistoso entre los veteranos de ambos conjuntos, una cita para disfrutar de las leyendas de ambos equipos y empezar a calentar motores para una gran tarde de balonmano.

Primera Autonómica

El Calvo Xiria B, por su parte, afronta este sábado en Carballo una nueva cita de la Primera Autonómica Masculina en la que recibe al Pavimentos Rías Altas Bueu Atlético.

El duelo comenzará a las 17.30 en el pabellón Vila de Noia. El filial carballés llega con la moral crecida tras el empate sumado ante el Valinox Atlético Novás B, después de un partido en el que el equipo mostró solidez, carácter y una clara mejoría en el juego colectivo.

Los verdinegros buscan ahora transformar esas buenas sensaciones en una victoria que contribuya a reforzar su confianza.

En frente va a estar un Bueu Atlético que llega lanzado, con dos victorias consecutivas y una ataque muy productivo (más de 40 goles por partido en las dos últimas jornadas)